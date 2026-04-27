フランス発の新フレグランスメゾン「シャンブル サンカン ドゥ（CHAMBRE52）」から、「パフュームキャンドルコレクション」（全3種、各200g 各1万6500円）が登場する。公式オンラインストアで販売中で、5月から取り扱い店舗で順次販売する。

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パフュームキャンドルコレクションは、空気の質感や感情の機微に寄り添いながら、空間に新たな深みをもたらすよう設計。キャンドルの芯には、ミネラルとヴィーガンワックスをブレンドして使用し、香りが空間に柔らかく溶け込みながら広がる。

香りは、フレグランスでも展開している、陽だまりを思わせるクリーミーな香りの「ソレイユ トンカ（soleil tonka）」に加え、2種の香りが同コレクションで新たに登場。みずみずしいタイムに、湿り気を帯びたモスの柔らかさが重なり、深いパチョリが全体を包み込む「ユヌ シャンブル ア ソワ（Une Chambre à Soi）」、鮮やかなグレープフルーツが弾け、アンバーの温もりを経てバニラへと移ろう「ラスト ドリンク（Last Drink）」を揃える。

パッケージには、メゾンのシグネチャーカラーである深いレッドのラッカーガラスを採用。彫刻的なフォルムが光を捉え、炎の揺らぎとともに香りの変化を映し出す。

◾️シャンブル サンカン ドゥ：公式オンラインストア