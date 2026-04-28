５月４日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発が濃厚な巨人・戸郷翔征投手（２６）は首脳陣の期待に応える意欲を示した。

来たる１軍復帰の時へ、戸郷は静かに闘志を燃やしながら口を開いた。２８日からの９連戦中の登板が決まり、５月４日・ヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発することが濃厚。Ｇ球場で登板翌日の軽めの調整を終えると、「やっと自分のシーズンが開幕する。これから１年間、まずは１試合しっかり投げたいです」と決意を新たにした。

今年はオープン戦３登板を防御率９・００と思うような結果が出ず、開幕を２軍で迎えた。ファームでの５登板を経て１軍に舞い戻る。杉内投手チーフコーチは今回の１軍復帰にあたり、昨季まで２年連続開幕投手を務めた右腕を山崎とともに「エース」と形容。それだけに、「２軍でもいい選手がたくさんいる中で、僕を選んでくれた。その期待にしっかり応えたい。自分の中でいい試合にしたいです」と意気に感じながらマウンドに立つ。

２軍ではフォームの変更など、自らに変化を加えながら復活への時を刻んできた。一番の手応えは直球。７回６安打無失点だった前日２６日のファーム・リーグ中日戦（ナゴヤ）では最速１５０キロを計測していた。「（球威が）戻ってくると、真っすぐが来るって分かっていてもファウルになる。自分の中でもいい感覚は出てきている。それを次の試合で出すことができたら、いい結果が生まれるんじゃないかなと思います」とイメージを膨らませた。

ここまでは自身がいるべき舞台での試合を、映像を通して確認してきた。「何とか野手もヒット１本つないで頑張って点を取ったり、投手も何とかその点を守ろうとしているのは、見ていてもすごく感じます。本当にそこにいる選手たちはすごい。僕もその流れに乗りたいと思いながら見ていました」。何度も快投を見せてきた本拠地のマウンドへの帰還。あとはその姿で復活を証明するだけだ。