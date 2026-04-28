お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が27日に放送されたテレビ東京「JAPANをスーツケースにつめ込んで!」（後8・00）に出演。お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）の父親の職業を明かした。

今回は「日本のご当地グルメを美食の国・ギリシャへ！ 現地の人が選ぶNo.1は？」と題して放送。「中国ブロック代表」として紹介されたのは、島根県出身の山内が独断と偏見で選んだ「しじみ汁」だった。

この選択に相方・濱家隆一は「渋すぎるって!」と思わずツッコミを入れた。山内は「私は島根出身で、宍道湖のしじみを背負って生きてきてますけど、まだいろんな番組で紹介して、しじみで結果が出てないので、ここで恩返ししたい!」と意気込んだ。

ギリシャの街角で日本食が振る舞われる中、スタッフがしじみ汁を勧める場面で、VTRを見守っていた山内が「これ、ネルソンズの青山くんのお父さんが捕ったやつ！」と告白。濱家が「漁師さんね」と補足すると、山内は「しじみ漁師」と詳しく説明した。その後も、画面にしじみ汁が登場するたびに「青山の父親が捕ったやつ」と繰り返しアピールし、スタジオの笑いを誘っていた。