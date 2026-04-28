阪神は28日のヤクルト戦（神宮）から今季初の9連戦に臨む。26日広島戦の死球で途中交代し、左手首の骨折と診断された近本が27日に出場選手登録を外れた。開幕から全24試合に出場した不動の1番打者を欠く中、森下翔太外野手（25）や先陣を切る才木浩人投手（27）が一丸姿勢を強調した。

28日のヤクルト戦で9連戦の先陣を切る才木が、甲子園での投手指名練習に参加。キャッチボールなどで汗を流し、万全の状態を整えた。

「しっかりまずは0で抑えるというところで、伸び伸びと思い切って攻めていければいいと思います」

前回の結果はもう気にしていない。21日のDeNA戦（横浜）では、5回7安打6失点。中6日の登板間隔でメカニックの調整や体のメンテナンスを行い、状態を戻してきた。「久々に6失点とかしたんで、もうないかなと思うので」。気持ちを切り替えて、今季3勝目を狙う。

同郷の先輩のためにも、全力で腕を振る覚悟だ。26日の広島戦で、近本が死球を受けて左手首を骨折。チームにとっては痛い離脱となったが、「抜けた穴は大きいと思いますけど、そこもしっかりカバーできるように。0で抑えるっていうところを第一にできれば」と快投を誓った。 （山手 あかり）