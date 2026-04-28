阪神・才木浩人投手（２７）が２７日、広島戦で受けた左手首の死球で骨折した近本の“離脱ショック”を一掃する快投を誓った。２８日・ヤクルト戦（神宮）に先発する右腕は「（近本が）抜けた穴は大きいと思いますけど、しっかりカバーできるように」。近本不在の不安を振り払う投球でチームを９連戦初戦白星に導く。

自らの右腕で“ショック”を取り除きたい。虎のトップバッター・近本の戦線離脱。だからこそ才木が自覚を口にする。「軸（近本）が１人いなくなっちゃったっていうのであれですけど、とりあえず０点に抑えるっていうところを第一に」。近本の無念さをおもんぱかりながら自らのマウンドへ意識を向ける。

好成績が頼もしい。昨季ヤクルト戦は６試合で４勝１敗、防御率１・０５。さらに神宮に限れば３戦２勝で０・９５と抜群の安定感だ。「しっかりまずマウンド上で自分のパフォーマンスが出せるように」。敵地でのツバメ封じへ意気込む。

同じ轍（てつ）は踏まない。前回先発の２１日・ＤｅＮＡ戦は５回６失点でＫＯ。反省を踏まえて体のメンテナンスなどにも意識を置いて調整してきた。「（前回のような内容は）もうないかなと思うので、伸び伸びと思い切って」。狙うは黄金週間の首位固め。この日は甲子園での投手練習に参加。右腕が白星で虎を勢いづかせる。