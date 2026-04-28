休憩を取れない状況の改善を訴える横浜市立中学校の教諭＝２７日、市役所

横浜市立中学校に勤務する４０代の教諭が勤務中に休憩を取れない状況の改善を求めたのに対し、市人事委員会（水地啓子委員長）が昨年１１月、市教育委員会に改善勧告を出していたことが２７日分かった。教諭側は、労働基準法に抵触する恐れがある状況が常態化している中で「画期的な判断」と評価し、市立学校全体での改善を求める考えを示した。識者も勧告の意義を強調した上で、全国的な対策の契機になると期待を寄せている。

教諭と所属する「横浜学校労働者組合」が同日会見し、明らかにした。

勧告の基になった判定書によると、労働基準法で労働時間が６時間を超える場合、少なくとも４５分の休憩を義務付けている。教諭の休憩時間は２０２４年度、放課後の午後３時４５分から４５分間と設定されていた。

ところが会議などの業務が重なり、少なくとも年間勤務日の約半数に当たる計１１３日間にわたって休憩を取れなかった。勤務時間を入力するシステムのコメント欄を通じて校長に状況を報告していたが、改善策は取られなかった。

市人事委は「校長は少なくとも１年もの間、状況を把握していたにもかかわらず、具体的な措置を講じなかった。休憩を取得しにくい状況の解消に向けた措置が必要」と結論付けた。

勧告について、教諭は「休憩を取れないのは全国的な問題。改善につながる大きな前進だ」と話した。

判定書によると、市教委はこれまで、所定の時間に休憩を取れない場合、別の時間に設定したり、分割で取得したりすることを現場に通知しているとする。だが、教諭は「業務を減らさなければ、いずれも難しいのは明白」と指摘。市教委に対し、実態を把握し具体的な改善策を打ち出すよう求めていくという。

勧告に対する受け止めについて、市教委教職員労務課は神奈川新聞社の取材に対し明確に答えず、「教員が休憩時間を確保し、働きやすい環境の整備に努めている」などの一般論に終始した。

◆全国で抜本的な対策を

教員の労働問題に詳しい嶋粼量弁護士の話 労働基準法が定める休憩時間を取れない状態が漫然と放置されてきた中、自治体人事委員会による改善勧告は異例で、違法状態の解消に向けて画期的な判断だ。教育行政が実態を把握していないため、記録上では休憩を取れたことになっているケースが大半だ。休憩が取れなければ、教員の健康悪化を招くだけでなく、教育の質の低下にもつながりかねない。政令市で出された勧告の意義は大きく、全国で抜本的な対策が求められる契機になる。