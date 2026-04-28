【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.897％（WI：3.918％）

応札倍率 2.44倍（前回：2.63倍）



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.955％（WI：3.950％）

応札倍率 2.33倍（前回：2.29倍）



＊レビット報道官

・トランプ大統領は本日、チームとイランの提案について協議。

・米国がイランの提案を検討しているかどうかは明言せず。

・イラン問題についてまもなくトランプ大統領から報告を受ける予定。



＊イラン外相

イランのアラグチ外相が本日、ロシアのプーチン大統領と会談しており、両国関係は戦略的パートナーシップを反映しており、今後も強化されると述べた。アラグチ外相は、「イラン国民は米国の圧力に耐えてきたし、今後もそれを乗り越えることができる」と強調した。

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