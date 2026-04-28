オリックスのジェリーが“4度目の正直”で来日初勝利を目指す。28日のソフトバンク戦（京セラドーム）に先発。過去3試合はいずれも6回を投げ、2失点以下と安定感は抜群だ。前回19日のソフトバンク戦も4安打1失点ときっちり試合をつくった。2・5ゲーム差の2位・ソフトバンクを11連勝中の京セラドームで迎え撃つ2連戦の初戦に向け、「勝利につながるピッチングをしたい」と気合を込めた。

身長2メートル13の優良助っ人は「自分の成績はあまり気にしていない」と話すが、刺激には事欠かない。リーグ単独トップの4勝を挙げている同僚のエスピノーザの投球は最高のお手本。「彼の投球術は本当にすごい。ストライクゾーンの中で勝負して、球を動かしながら打たせて取るスタイルがいい」としっかり吸収するつもりだ。

従来の日曜日からローテ再編で中8日で初めてカードの初戦を任されることになったが「しっかり調整できました」とうなずく。

過去3試合はビジターでの登板。勝てば96年のヒルマン（ロッテ）の2メートル8を抜く史上最長身勝利となる。26日の日本ハム戦ではシーモアの4番初本塁打も生まれた。ジェリーが大きな右手で白星をもぎ取れば、さらなる勢いを呼ぶ勝利になる。 （石塚 徹）