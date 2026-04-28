4月28日（火）の「相席食堂」は、およそ１年半ぶりにこの番組に帰って来た千原せいじの相席旅をお届けする。

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どじょうすくい踊りで知られる安来節発祥の地、島根県安来市にやって来たのは、11回目の出演となる“ミスター相席食堂”こと千原せいじ。ことあるごとに登場していたが、わけあって、およそ１年半ぶりに「相席食堂」に帰って来た。

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千鳥が注目するせいじの第一声は「久しぶり」。これには「なんの謝罪もなしか」と、反省の見えないせいじに千鳥はがっかり。そんなせいじは案内所を併設する道の駅へ。いま再びブームになっている懐かしのインスタントカメラを見つけると、「今日の思い出、これで撮っておこか？」と、今まで聞いたこともないようなロケへの前向き発言が…！ これには千鳥もびっくり！

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道の駅で教えてもらった安来節の名人を訪ねると、お店に入る前に礼儀正しく帽子を取るせいじの姿にもびっくり！ さらに、相手への思いやりやスタッフへの優しい言葉遣い、穏やかな笑顔でのトークなど、これまでのいかつく毒づく姿はどこへやら。「まさかのいい人になってる！？」と、その変貌ぶりに千鳥も驚きを隠せない。「叩かれるとこうなるのか…」「これでおもろなくなったらイヤやなあ」と、変わりすぎたせいじに千鳥はショック！？

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しかし、ロケが進むうちに、昔のせいじの影が見え隠れしだす。しかも、“相席して地元のご飯を食べる”という番組の本質を覆すような、ありえない発言まで！ 「まったく変わってない！」「むしろ、悪くなってる！？」と、せいじの本性に千鳥が震えあがる！

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どじょうの養殖場では、どじょうの漁獲をお手伝い。芸人なら泥まみれになるところだが、「人生で一番ラクしちゃダメなときに…」と千鳥も呆れる言動に…！ とどめは、どじょうすくいの名人の道場で指導を受けたせいじの衝撃の発言。伝統芸能の継承者すべてを敵に回す！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。28日はよる11時10分スタート。TVerでも無料見逃し配信。