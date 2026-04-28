「日本サッカーは大成功だ」「またしても」欧州で11発の20歳FWが驚きのステップアップ移籍か！韓国メディアは愕然「ビッグクラブ間の争奪戦が激化する」
ベルギーの名門アンデルレヒトからレンタルされているシント＝トロイデンのFW後藤啓介は、ここまで11ゴールをマーク。ブレイクを果たし、その去就が注目されている。
20歳の日本代表ストライカーは先日、保有元のアンデルレヒトとの試合の後、「来季はブンデスリーガに行くと思う」「ベルギーリーグは卒業かな」と発言し、話題となった。
ベルギーメディア『VOETBALKRANT』も「ブンデスリーガとプレミアリーグのクラブが彼の活躍に注視しており、近いうちに具体的なオファーを出すことを検討している」と報道。５大リーグにステップアップ移籍をする可能性は低くなさそうだ。
こうしたニュースにサッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版が反応。「日本サッカーは大成功だ。またしてもヨーロッパの５大リーグ入りが期待される！プレミアやブンデスからオファーが殺到する20歳の新星に、注目が集まっている」と報じた。
「ベルギーサッカー界を席巻する20歳の新星、後藤啓介に主要リーグからの具体的なオファーが届いている。後藤は現在、日本サッカー界で最も注目を集める才能の持ち主だ。ジュビロ磐田アカデミー出身の2005年生まれのニュースターは、191センチという圧倒的な体格に加え、驚異的なスピードと正確な連係プレーを兼ね備えた『オールラウンドストライカー』としてのクオリティも持ち合わせている」
記事は「後藤の活躍はベルギー国外にも広がり、ヨーロッパ５大リーグのビッグクラブの注目を集めている」と続けた。
「20歳という若さですでにヨーロッパで二桁得点を達成しているこの実力派ストライカーを巡るビッグクラブ間の争奪戦は、今夏、本格的に激化すると予想される」
日本期待のアタッカーの動向を隣国も注視しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
20歳の日本代表ストライカーは先日、保有元のアンデルレヒトとの試合の後、「来季はブンデスリーガに行くと思う」「ベルギーリーグは卒業かな」と発言し、話題となった。
ベルギーメディア『VOETBALKRANT』も「ブンデスリーガとプレミアリーグのクラブが彼の活躍に注視しており、近いうちに具体的なオファーを出すことを検討している」と報道。５大リーグにステップアップ移籍をする可能性は低くなさそうだ。
「ベルギーサッカー界を席巻する20歳の新星、後藤啓介に主要リーグからの具体的なオファーが届いている。後藤は現在、日本サッカー界で最も注目を集める才能の持ち主だ。ジュビロ磐田アカデミー出身の2005年生まれのニュースターは、191センチという圧倒的な体格に加え、驚異的なスピードと正確な連係プレーを兼ね備えた『オールラウンドストライカー』としてのクオリティも持ち合わせている」
記事は「後藤の活躍はベルギー国外にも広がり、ヨーロッパ５大リーグのビッグクラブの注目を集めている」と続けた。
「20歳という若さですでにヨーロッパで二桁得点を達成しているこの実力派ストライカーを巡るビッグクラブ間の争奪戦は、今夏、本格的に激化すると予想される」
日本期待のアタッカーの動向を隣国も注視しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」