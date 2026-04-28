セ・リーグ首位の阪神は28日からヤクルト、巨人、中日と9連戦を戦う。

28日からは2位のヤクルトと3連戦。初戦は才木がマウンドに上がり、5回6失点だった前回4月21日のDeNA戦からの復調を期す。相手は昨季、阪神戦で4試合に登板も未勝利に終わった吉村が先発する。2戦目は開幕から2完封と早くむ無双している高橋が今季4度目の先発。リーグトップの4勝を挙げている山野と投げ合う。3戦目は西勇が今季初登板。高梨とのマッチアップで24年8月21日のヤクルト戦以来となる白星を目指す。

5月1日からは巨人3連戦。初戦は村上が今季2勝目を狙う。開幕投手を務めた右腕はここまで1勝1敗も全5試合でクオリティースタートと安定感は抜群。相手は前回4月16日の対戦で白星を献上した田中将で打線がリベンジを期す。2戦目は門別の今季初登板が予想され、3戦目は大竹が向かう。

5月4日からは敵地で中日3連戦。今季開幕から6連勝中と相性抜群の相手で、初戦はラグズデールが来日初登板することが濃厚だ。中日は中西、金丸、桜井と若手トリオと猛虎打線が対峙する。