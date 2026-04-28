トランプ米大統領が、今度は首都ワシントンで銃の脅威にさらされた。

米国で政治への凶行が相次ぎ、自由な言論や民主主義を脅かしている事態を深く憂慮する。

ワシントン中心部のホテルで開かれていた米ホワイトハウス記者会主催の夕食会の会場近くで、男が発砲した。男はその場で拘束されたが、夕食会に出席していたトランプ氏やバンス副大統領らは退避を余儀なくされた。

米国や世界の行方に重大な影響力を持つ米政権幹部が勢ぞろいしていた場に、銃口が迫っていた事実には震撼（しんかん）させられる。

米メディアによると、男は犯行前に家族らに送った声明で、政権幹部を「最高位から順に標的」にすると記していた。トランプ氏が含まれていたとみられる。

米軍のカリブ海での麻薬密輸船攻撃や、イランの小学校への空爆などにも触れ、トランプ政権への強い不満を示していたという。

いかなる動機であろうとも、政治を暴力で踏みにじろうとする企ては、断じて許されない。

米国では最近、意見の違う相手を「敵」と決めつけ、力で排除しようとする動きが目立つ。

トランプ氏は２期目の大統領に就く前の２０２４年に２度、暗殺未遂の標的となっている。昨年９月には、トランプ氏に近い保守派の論客が演説中に銃撃され、死亡する事件も起きた。

凶行はトランプ政権の与党・共和党だけでなく、民主党の政治家らにも及んでいるが、トランプ氏は保守派論客の殺害を「左派の過激派」のせいにするなど、党派対立を自ら煽（あお）ってきた。

だが今回の事件後、トランプ氏は米国民に対し、「意見の違いを平和的に解決しよう」と融和を呼び掛けた。１１月の米中間選挙に向けて政治的な対立が過熱し、暴力の連鎖が続くことを懸念したとすれば、正しい判断と言える。

まずは大統領自らが国内外の諸課題について、力ではなく話し合いを通じた平和的解決を目指す姿を見せるべきだ。

トランプ氏が、政権に批判的なメディアを含むホワイトハウス記者会の招待に応じて夕食会に出席するのは今回が初めてだったが、銃撃事件で打ち切られた。

トランプ氏は、米軍のイラン攻撃を批判する主要紙報道を「反米フェイクニュース」と決めつけ、攻撃している。トランプ氏は夕食会を改めて開くよう希望したというが、求められるのはメディアの批判に真摯（しんし）に向き合う姿勢だ。