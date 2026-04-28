巨人のゴールデンウィーク９連戦ローテが２７日、判明した。２８日の広島戦（東京Ｄ）で先陣を切る則本昂大投手（３５）は、楽天からの移籍後初の本拠地登板で巨人での初勝利を狙う。先を見据えて間隔を詰める登板は避け、３０日にはウィットリーが中１２日で、５月２日の阪神戦（甲子園）には、２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初勝利を挙げた又木がそれぞれ先発することが有力だ。

シーズン序盤のヤマ場となる９連戦を戦う巨人の先発ローテが判明した。先陣を切るのは、頼れるベテラン・則本だ。２８日の広島戦へ向け「カードの頭を取れれば、その後もいい流れで行ける。流れを持ってこられるような投球がしたい」と意気込んだ。今季３登板で防御率は１・５０と好投を続けてきたが、いずれも勝ち星はつかず。「初回からしっかりと１人１人抑えていった中で勝ちがつけば」と、巨人移籍後初の本拠地登板で初勝利を目指す。

長いシーズンの先を見据えた投手運用を貫く。杉内投手チーフコーチは２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）後に「中６日以上で回せたら」と、先発陣の登板間隔を無理に詰めない起用を明言。則本に続く２戦目は、２２日の中日戦（前橋）で３勝目を挙げた竹丸が中６日で登板する見通し。３戦目には外国人枠の兼ね合いで出場登録を抹消となっていたウィットリーが復帰予定。１７日以来のマウンドで、万全な状態で鯉封じに挑む。

５月１日からの阪神戦（甲子園）では、好調をキープしている田中将が初戦のマウンドに上がる見込み。２戦目は、２５日のＤｅＮＡ戦に２番手で登板して３回１／３を２安打無失点に抑え、プロ初勝利を挙げた又木が今季初先発する見通しで、場合によっては、中継ぎ陣をつぎ込む総力戦になる可能性もある。３戦目は井上が登板する予定だ。

そして同４日からのヤクルト３連戦（東京Ｄ）の初戦は、開幕から２軍調整を続けてきた戸郷が復帰することが濃厚となった。ここまでファームで５試合に先発し、３勝１敗。防御率は３・９４だが、１２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（平塚）から久保巡回投手コーチと作り上げた菅野式の投球フォームに変更後は３戦連続で７回を投げ、計４失点のみ。今季初の１軍マウンドは、完全復調を証明する舞台となる。２戦目以降は則本、竹丸がそれぞれ中６日で登板予定だ。

ここまで投手陣が奮闘。チーム防御率は２・５７、先発防御率は２・５３とリーグトップだ。現在１・５ゲーム差で首位を走る阪神とのカードも含む９連戦。必勝ローテで一気にジャンプアップを狙う。