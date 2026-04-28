シンガー・ソングライターの吉田拓郎（８０）がこのほど、大阪・中之島のフェスティバルホールでコンサートを開催した。

２０２２年末に音楽活動の第一線から退くことを宣言していたが、今年２月に自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「オールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」で４月に愛知県芸術劇場と同所の２か所でコンサートを開催することを発表。１９年以来約７年ぶりにステージへ帰ってきた。

開演時にはファン総立ちの大歓声で迎えられ、１９７０年代にリリースした「春だったね」「君が去りし後」、２００９年に肺がんから復帰した際に制作した「ガンバラナイけどいいでしょう」などこれまでのキャリアを総括するような２４曲を披露。自身の音楽人生を“一本の道”に表現したという「コントラスト」の歌唱前には、「ごめんね、いろいろ。ありがとうございました。とは言いながら明日もあさってもあるし、いっぱい生きなきゃいけないから元気でいようね、みんな」とメッセージを送った。

大阪でのステージは２０年ぶり。１７年前の２００９年にも予定していたが、体調不良で中止していたため、これまでも自身の番組で「やり残したことがある」と同地での公演を熱望していた。

リベンジがかなった喜びを力に変え、約２時間半にわたって立ちっぱなしで歌唱。８０歳を感じさせないパワフルな姿を見せつけ、メモリアルな２公演を完走した。

〇…このステージの模様は今夏に動画配信サービス「Ｕ―ＮＥＸＴ」や、ＣＳ放送「ＴＢＳチャンネル」で公開されるほか、ライブ・ビューイング・ジャパン配給による映画館上映も予定されている