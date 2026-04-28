日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付を発表し、熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が新関脇に昇進した。静岡県出身の新関脇は１９３０年夏場所の天竜以来９６年ぶりとなった。琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝も新関脇に昇進。新入幕から所要３５場所で史上１０番目のスロー出世になった。若ノ勝（２２）＝湊川＝が新入幕。先場所優勝で１２場所ぶり大関復帰の霧島（３０）＝音羽山＝は東に座り、２０２１年春場所以来の２横綱３大関となった。

熱海富士がまた一つ、故郷の歴史に名を刻んだ。静岡県出身では天竜以来、９６年ぶりの新関脇に「うれしい。さらに一つ上に上がったなという実感と、まだ上を目指して頑張ろうという気持ちでいっぱい」と表情をほころばせた。昭和以降で県勢の最高位に並んだことには「地元の皆さんも、そうやってまた何か話のネタになってくれたらという気持ち」と謙虚に語った。

今年１月の初場所で１２勝を挙げ、優勝決定戦では敗れたものの、新小結に昇進した。先場所は初の三役で９勝６敗と奮闘。「勝ち越せて良かったけど、まだまだ全然課題がある。前に出る相撲もあったけど、それ以上に自分の中でやりたいことが増えた」。満足はしていないが、１横綱２大関を撃破。１８７センチ、１９７キロの恵まれた体格を生かして前に圧力をかけ、上位と渡り合える力を証明した。

２６日に全日程を終えた春巡業は三役として初めて回った。ご当地の静岡・三島市など２７か所を巡り「声をかけられることが増えた。新三役になったので『おめでとう』と言ってくださる方もたくさんいた。うれしい気持ちもあるけど、もっと頑張んなきゃなという気持ちもある」と期待の大きさを肌で感じた。巡業では積極的に申し合い稽古に参加。さまざまな相手と胸を合わせ、汗を流してきた。

この日の会見には地元メディアも多く駆け付けた。次は県勢初賜杯、最高位更新へ期待は高まる。「やることは変わらない。みんな頑張っているので（初優勝が）自分じゃなくてもいいけど、僕は僕で全力で優勝を目指して、大関・横綱目指してやっているので。それで結果がついてくればうれしい」。夏場所で２ケタ勝利を挙げれば、大関昇進への起点にもなる。２３歳の新関脇は、静かに闘志を高めた。（林 直史）

◆出身地別優勝回数 都道府県別で最多は北海道の１２０回。東京都が４８回、青森県が３８回で続く。海外ではモンゴルが１０４回。優勝力士を輩出していないのは１１府県で宮城県、福井県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、和歌山県、島根県、徳島県、宮崎県、沖縄県。