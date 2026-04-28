日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付を発表し、熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が新関脇に昇進した。静岡県出身の新関脇は１９３０年夏場所の天竜以来９６年ぶりとなった。琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝も新関脇に昇進。新入幕から所要３５場所で史上１０番目のスロー出世になった。若ノ勝（２２）＝湊川＝が新入幕。先場所優勝で１２場所ぶり大関復帰の霧島（３０）＝音羽山＝は東に座り、２０２１年春場所以来の２横綱３大関となった。

番付表で一回り大きくなった自身のしこ名を、琴勝峰は力強く指さした。「（しこ名が）すごい上の方にあるので、『やっとか』という気持ちがある。少し長かったのかなと思う」。２０年７月場所の新入幕から所要３５場所での新関脇は、史上１０番目のスロー出世。「最初の勢いのある時に上位まで上がれて、そこでつまずいてからが長くなってしまった。気持ちと体がかみ合わなくて、もっと早く上がれたかなと思う」と話した。

同学年（１９９９年度生まれ）は横綱・豊昇龍（立浪）、埼玉栄高の同期の幕内・王鵬（大嶽）を筆頭に、関取経験者が１０人とタレントぞろい。琴勝峰は一番先に新入幕を果たし、２１年初場所に東前頭３枚目まで駆け上がるなど世代のトップを走っていた。しかし、けがなどで番付を下げている間に、同世代が次々と出世。「周りが上位に行くようになってきて、もどかしい気持ちがあった。早く自分も上位で常に相撲を取り続けられるようにしたい思いはあった」と胸中を明かした。

同席した師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は「もう２６歳。早くもう一つ上に上がってほしい」と期待。同親方は、先代の佐渡ケ嶽親方（元横綱・琴桜）が果たせなかった「佐渡ケ嶽部屋から東西の横綱」の夢の実現を常々口にしている。「琴勝峰も（兄弟子の大関・）琴桜も、大関という地位を通過点にしてもらって、２人で綱を張ってくれたら。その夢を私はかなえたい」と思いを口にした。

昨年の名古屋場所では初優勝。先場所も１１勝で敢闘賞を獲得した。本領を発揮し始めた１９１センチ、１７１キロの大器は「まだまだ上がある。ここからがスタートくらいの気持ちで頑張る」とさらなる高みを見据えた。（大西 健太）