スポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折した近本光司外野手について言及した。執ような内角攻めによる不運を嘆きながらも「技術的に近本がなんで当たったかと言うと、今あまり調子良くないから。普通、絶好調の時なら左手には当たらない」と力説した。

左投手の広島・高に対して、後ろの手の左手に当たったことについて分析。「（右）肩が開いて前（投手寄り）に出てきてるから当たっているわけ。衝突みたいな当たり方で、一番弱い尺骨（のあたり）かな。調子良かったら『いらっしゃい、いらっしゃい』と足上げて待っているから、危ないと思ったら、ちょっと（体を）丸めて、当たるけど。そこで逃がしてね」と踏み込んでいったことが要因だと指摘した。近本はここまで２４試合に出場し、打率２割５分、０本塁打、５打点、６盗塁だった。

開幕から２５試合前後を消化し、各球団でも故障者が続出している。「開幕から気を張ってきたけど、季節も暖かくなったり、寒くなったり。野球選手も調子良くスタートしても、そろそろ疲れてくるころ。足も上がらなくなってくるころ。こういう時のけがが一番気をつけないといけないけど、必ず起こるのがけが」と注意喚起していた。