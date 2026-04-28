２８日からの９連戦で先発が見込まれる中日のルーキーコンビが２７日、バンテリンドームで行われた投手練習に参加。ともにプロ初勝利へ、意欲を示した。

２９日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）に先発予定のドラフト２位・桜井頼之介投手は「２人でローテーションをまわりたい。先に勝ちたいとかはないけど、自分もしっかり勝てるように」と、この日から１軍に合流した同１位・中西聖輝投手との共闘を誓った。

前回登板となった２２日の巨人戦（前橋）では、３回６安打４失点（自責３）で２敗目。持ち前の制球力を欠き、四球が失点につながった。この日は、浅尾投手コーチから助言をもらい、傾斜を使って、約４０球を投げ込んだ。「今回こそは抑えないと、次（の登板）がなくなってしまう。気合を入れて頑張りたい」と危機感を募らせた。

中西は、１日の巨人戦（バンテリンＤ）でプロ初登板初先発するも、６回途中を６安打４失点とほろ苦デビュー。９日に抹消されたが、ファームでは、２試合（計１３イニング）で１勝０敗、防御率０・００と、修正し、状態の良さをアピールした。

２軍での調整期間は、練習の“質”を意識。「（普段の練習メニューを）ただやるだけになってた部分が多かったので、試合を想定して。練習の中身を意識してやってきた。チームの勝利に貢献できたら」と静かに闘志を燃やした。

最下位に沈むチームは、サヨナラ勝利した２４日のヤクルト戦（バンテリンドーム）から、３連勝中。この勢いに乗り、ルーキーコンビがそろって、プロ初勝利をつかみにいく。