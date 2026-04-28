オリックス・宇田川優希投手（２７）が２７日、２５年３月に受けた右肘内側側副じん帯再建術から「輝星式」の復活を誓った。同じトミー・ジョン手術とリハビリを乗り越えた吉田輝星投手（２５）が、２５日の日本ハム戦（京セラＤ）で５７４日ぶりに復帰。雄姿を見届けた剛腕は、再スタートへ決意を明かした。

「僕が戻るべき場所に輝星が行ってくれている。輝星に続きたい気持ちが強くなりました」。吉田は７回２死満塁で登板し、レイエスを１球で一邪飛に仕留めた。お立ち台で、自身の名前を出してくれたことにも感謝。「早く帰ってこい、という輝星なりのメッセージだと思います」と、熱い思いを受け止めた。

育成選手として、すでにファームの育成試合で２試合に登板。１４日の四国ＩＬ徳島戦（杉本商事ＢＳ）では１５３キロを計測した。ファーム・リーグでの初登板も目前。「周りの人たちが納得した上で、支配下に戻りたい」と強調。岸田監督も「しっかりと（実戦を）積み上げて、仕上がった時が戻る時だと思います」と期待を込めた。うなるような剛速球と無双フォーク。着実に前進している。（長田 亨）