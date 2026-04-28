元ワン・ダイレクションで英国出身の人気歌手ハリー・スタイルズ（３２）と米女優のゾーイ・クラビッツ（３７）が婚約したことが日本時間２８日分かった。米メディアが報じた。

２１日に英タブロイド紙「ザ・サン」がロンドンで左手薬指に大きな石の指輪をしたクラビッツとスタイルズがキスをかわす写真を掲載したことから婚約の憶測が広まった。その後米メディア「ピープル誌」、「ページ・シックス」などが複数の関係者筋によると２人が「ごく少数の親しい友人」に婚約を伝えているとしている。

２人は２０２５年８月にイタリア・ローマで腕を組んで歩いているところを目撃され、その後もロンドン、ニューヨークで一緒に過ごす姿がたびたび目撃されたことから交際が報じられてきた。

スタイルズは１０年に英国のオーディション番組「Ｔｈｅ Ｘ Ｆａｃｔｏｒ」に出演し、番組内でナイル・ホーラン、リアム・ペイン（２４年死去）、ルイ・トムリンソン、ゼイン・マリクと「ワン・ダイレクション」を結成。１１年にシングル曲「Ｗｈａｔ Ｍａｋｅｓ Ｙｏｕ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」でデビュー。同曲は全英シングルチャートで１位となり、その後世界的人気グループとなった。１９年からはソロ歌手としても活動し、人気を博している。バンドメンバーのペインさんが２４年１０月にアルゼンチンで亡くなったことから「ワン・ダイレクション」はほぼ解散状態となっている。

クラビッツの父はミュージシャンのレニー・クラビッツ、母は女優のリサ・ボネット。０７年公開の英女優キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ主演の「幸せのレシピ」で映画デビュー。私生活では１９年に俳優カール・グルスマンと結婚も２１年８月に離婚が成立した。