「九州は遠い」は親戚の意向？アメリカで“野球浪人”、ドジャースからの誘いも断り…そして江川卓が初めて明かす「空白の一日」

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



1973年センバツ、甲子園で「怪物・江川」がついにそのベールを脱いだ。

高校最後の夏を目前に控えたころの話から引き続き伺う。



そして、初めて「空白の一日」について江川が語った。

（中編からの続き）

【クラウンから1位指名も 親戚の意向で？「九州は遠い」伝説】

徳光：

で、いよいよですね、迎えました今度はドラフト会議でありますけども、実は当時、抽選の順位を引くくじ引きがあったじゃないですか。

江川：

これ説明しないとね、今の人わかんないんですよね。

当時は本抽選っていう前に予備抽選ってのがあったんですね。

[ 1967〜77年のプロ野球ドラフト会議

全球団で予備抽選を行い指名順を決定

奇数順位は予備抽選1→12番、偶数順位は予備抽選12→2番 ]

徳光：

そう。

江川：

何番目に本当のを引くかっていうのがあって、1位がクラウンさんで、2位が巨人だったんですね。

徳光：

だから僕らも「やった」と思ったわけですよ。

江川：

僕も「やった」と思ってましたね。

徳光：

そうでしょ、2位でね。

江川：

クラウンさんが、地元の門田富昭さんっていう、大洋に入ったピッチャー。門田さんを指名するって言ってたんです。公言してたんです。

徳光：

それは分かってたんですか？

江川：

クラウンさんが発表してたんです。

徳光：

西南学院大から行った。

[ 門田富昭（70）は西南学院大から太陽にドラフト1位指名されて入団

学生結婚して1児の父だったため「子連れルーキー」と話題に ]

江川：

1位だったら門田さんに行きます。で、2番くじが巨人だったので、徳光さんこう思ってたでしょ？

僕も目立たないところで、こう思ってたんです。決まったなと思ってたら。

徳光：

時代はね、本当に歴史ってのは意地悪だなと思うんですけども、この時のクラウンが根本陸夫さんだったんですよね。

[ 根本陸夫（1999年没72歳）1952年近鉄入団：

法政大出身。広島・クラウン（のち西武）・ダイエー（現ソフトバンク）で監督

幅広い人脈を駆使してフロントで活躍した「球界の寝業師」 ]

江川：

よくご存知ですね。怖いですね。

徳光：

それでね、根本さん、法政のOBですよ。しかもね、先輩でいらっしゃって。

江川：

もう一番尊敬してる人ですから。それで1位指名していただいたんですよね。

徳光：

でも根本さんとしては、やっぱり江川卓をジャイアンツに行かせたくないみたいなところあったんですかね。

江川：

いやその話はしたことないですね、根本さんとは。

ごあいさつをして、いろんなことをお聞きすると、本当に野球の改革とかの中心におられた方なので。

徳光：

そうなんですよ。根本さん、やっぱり野球界全体を考えると、江川さんがジャイアンツに行っちゃったら、本当にパ・リーグが人気がなくなっちゃうんじゃないかってことで。

たぶんそうだと思うんですよ。根本さんってそういう人だと思うんです。野球界全体を常に俯瞰（ふかん）で見たり。

江川：

パシフィックはまだ野球が、われわれ見る機会がなくて、ジャイアンツ戦が多かったですからね。

そういうお考えがあったかもしれないですね。

徳光：

僕はあったんじゃないかなって思うんですけど、確かに江川さんあれですよね、その時にこれ実話だと思うんですが、「九州は遠い」と思ったんでしょ？

[ クラウンライターライオンズの本拠地は福岡 ]

江川：

それはですね、そういうふうに書いてあるのを僕は読んだんですね。

その原因は、父親が6人きょうだい、母親が10人きょうだい。おじさん・おばさんがものすごく多くてですね、その方がほとんど家の自営業をされてた方が多いですね。で、「巨人に入ってほしい」っていうのが強かったんですよ。あの商売っていうか、家の事情で。

江川：

みんなだから、もうとりあえず在京じゃないとダメ。在京というと、ヤクルトと大洋と巨人ですね。それはもう許せる範囲。

自分たちが入ってほしい、ベストは巨人。そうすると、いろいろ自分たちは助かるので。

で、クラウンさんが指名していただいたら九州なので、行ってもらったら困ると。

全員の総意で父親のところに全員来まして、では「これお受けできないね」っていうことになって、お断りするしかないかっていうことになったんですよ。

遠藤：

江川さんの言葉じゃないんですね、「九州は遠い」っていうのは。

江川：

九州はいろいろあって、遠隔地でありっていうのは書いてあったのを、それを読みました。

徳光：

ということは、今のお話で聞き捨てならないなと思うんですけど、在京球団だったら、どこか1位を指名したらOKだったんですか？

江川：

僕はね。

徳光：

そうなんですか。

江川：

僕はもう4分の1に絞ってましたから。

在京球団だったら4分の1の確率なんで、なんとかそれに当たらないかっていう。

徳光：

ヤクルトでもOKだったわけですね。

江川：

たぶん行ってたと思います、その時は。

徳光：

そうなんだ。

【アメリカで「野球浪人」 ドジャースから勧誘も…伝説】

徳光：

1年間、浪人という形になったわけでありますけど、思えばあれですね、その後は元木、菅野も浪人しますけど、江川さんが1つのきっかけだったという感じがしなくはないんですが。

このアメリカでの1年間というのは、江川さんにとってどうです？

振り返ってみますと、人生の中で。

江川：

選択が3つありまして、1つは社会人野球に行く選択肢というのがありまして。

それは東芝さんが受けていただけるという話だったんですけど、2年間、当時は社会人野球に進むと2年間ドラフト会議で指名できなかったので、25、6歳にプロ入る、ちょっとそれ遅くなっちゃうなと。

それから元木さんみたいに「ハワイに行く」って選択肢もあったんですけど、ハワイだと元木さんは打者ですから練習できるんですけど、ピッチャーって、キャッチャーがいないとダメなので、ハワイも難しいなと。

江川：

そしたらアメリカの方が、日米大学野球でアメリカの監督を務めていたラウル・デトーさんっていう方が「USC（南カリフォルニア大学）の練習生だったら受け入れられる」ということで、卒業してからそこで受けてくれるっていうので、練習できるねっていうので、そこを選ぶことになったんですね。

徳光：

生活はしやすかったでしょ？

江川：

そうですよ。取材全然ないですから、もう本当に楽でしたね。

江川：

で、実戦やりたいなと思ってまして、ずっと練習生ですから。

バッティングピッチャーだけなんですよ。投げられないんですよ、試合では。

そしたらアラスカにサマーリーグっていうのがあると。

7・8・9の3カ月間、これからプロに入りたいっていう人の大学1年生・2年生の有望な人、アラスカの4つの企業が連れてきて、4チーム作りまして、そこで何試合か投げられてたんですよ。「メジャーの卵」みたいな選手を相手に。

[ サマーリーグ

アメリカ各地に点在する大学野球オフシーズンの実戦リーグ

有望選手発掘のためメジャー各球団のスカウトも注目 ]

徳光：

ということは、メジャーに知られたということだよね。

江川：

それでだいたい今メジャーに行ったようにしゃべってますけど、そこでだいたい「メジャーの卵」とやってるんで、メジャーの感覚って、だいたいなんとなく分かるので。

徳光：

そうか。今、解説者となってね。

ただその時は現役ですけども、メジャーからの誘いはなかった？

江川：

その時にドジャースから話がありまして、「ドジャースに来ないか」っていうお話をいただいたんですけど、「いやもう日本に帰ってドラフト待ってるので、日本に帰ってやりたいので行けないです」っていうことで、お会いしてないんです。

お話はいただいたんですけど、お会いしてないんです。

徳光：

メジャーを断った数少ない人ですね。

江川：

いや、本当に先進まないと分かりませんから。

遠藤：

「九州遠い」って言って断ってるんですから、アメリカ行っちゃったら。

江川：

うまいところつきましたね。

【球界大激震「空白の一日」 「これもめないんですか？」伝説】

徳光和夫：

それでいよいよ日本のドラフト会議になるわけですけど。

ただ、1978年のドラフト会議の時は、ロサンゼルスに本来いる予定だったんですってね。

江川卓：

「ほり川」さんという和食屋さんが、時々堀川さんにお邪魔してたので、日本料理屋さんに。

そこがドラフトの日に記者会見をやる場所を提供していただけるという話をいただいたもんですから、そこでずっと待つということになりまして。それで、その会場を用意するということで待ってたんですよね。

江川：

そしたら夜中に父親から電話がありまして、「日本に帰ってこい」ということで、「巨人に入れるかもしれないから」っていう電話で、ガチャッと切られたので。

当時国際電話高いんで、すぐ切っちゃうんですよ。何分も話すと。

今だとタダですけどね。

徳光：

で、ドラフト前日のいわゆる「空白の一日」といいまして、巨人軍との電撃契約ということになるわけでありますけど。

今のお話を伺っていますと、ご自身は一切知らされてなかったわけですね？

江川：

「（巨人に）入れる」っていうのは、全然日本に帰ってきてからです。

徳光：

帰ってきてからね。もしかするとという話はあったかもしれませんけど。

江川：

いや、それもないですよ。

巨人に入れるかもしれないから帰ってこいというだけですから。それで電話切られたので。

徳光：

ここで船田先生（船田中・自民党副総裁）が登場するわけでありますけども、それで蓮実進さんとおっしゃいましたかね、秘書の方がね。

この方がいろいろ動いたりなんかしましてね。

江川：

これでも、徳さん、ここだけは使っていただきたいんですけど、アメリカ行く際に、僕の身分というのがあって、学生卒業しているので、僕行ったの「作新学院の職員」で行ってるんですよ。

だからドラフトも、当時阪神がドラフトした時に、ちゃんと出てるのが「作新学院職員」で出てるんですよ。

江川：

身分が船田先生にお願いをして「職員」にしていただいてアメリカに行ってるので、それがまったく報道されなかったんで、僕は「政治家の人を入れた」ってことで、みんなそればっかり言って。

そうじゃないんですよ。先生にやっていただいたので、ちゃんと報告をしていたというだけなんですけどね。

徳光：

船田先生が作新学院の理事長なんですよね。

ですからそういう意味で、船田先生というのは、政治家・船田中じゃないわけですよね。

[ 船田中（ふなだ・なか）1979年没83歳：

防衛庁長官、衆院議長など歴任。「空白の一日」当時は自民党副総裁。作新学院の理事長として江川の後見人を務めていた ]

江川：

ないんですよ。

理事長なんですけど、職員にして行かせていただいて。行けなかったので。

遠藤：

雇用主ということですね。

徳光：

そういうことだね。

江川：

だから、ちゃんと帰ってきたら、ごあいさつに行ったと、そういうことなんです。

だけど、それが政治家を利用したみたいな話がちょっとこう。

徳光：

これがね、ファンの人たちも、おそらくそういうふうにとらえたと思う。

それだけ船田先生の発言権というのは、日本の政界の中で強かったからね。

より以上に、そういうふうに皆さん受け止めたんじゃないかなと思うんですけど。

蓮実秘書が巨人に入団できるって言った時に、本当に入団できると思いました？

[ 蓮実進（93）：

船田中氏の秘書を務め「空白の一日」を主導。後に衆議院議員 ]

江川：

帰ったのは夜だったんですけど、夜すぐ寝て明日朝早く起きてくれって。説明するからって。

朝起きたら、7時くらい起きたんですかね。起こされて全部、全文というか、（野球協約の）文章を見せられまして。

で、見せられたのは、そのドラフトの書いてあるのが、ドラフトの前の日まで、クラウンから変わった西武さんが指名権はありますよって書いてあるんですね。その次の日から「ない」というふうに書いてある。

[ 当時の野球協約で前年に西武（クラウンから譲渡）が得た独占交渉権は、ドラフト会議の「前々日」が「期限」だった ]

江川：

で、条文が変えられたのを見せられて、コミッショナーが夏にですね、それまで「浪人」というのがいなかったので、浪人というのを、「中学・高校・大学に在学し」と書いてあるんですよ、それまでの条文は。「在学し、ドラフトを受けなかった人が新しいドラフトをされる」と書いてある。

江川：

その条文が変わっていて、「中学・高校・大学に在学した経験を持ち」と入れたんですよ、夏に。

それで「あれ？」ということになったらしいですよ。

「浪人」を入れたと。江川卓のために。浪人入っちゃう。

江川：

それが新しい次の、1日をおいた次の日（ドラフト当日）から効力が発揮するので、この1日（ドラフト前日）だけは何も拘束されない」という説明を受けたんですよ。

なるほどねって思ったんですよ。そういうことかと。

コミッショナーが変えたんだという説明だったので。

だから、コミッショナーが困ってますって。不当に契約されると。

ズルくてやるんじゃないんですと。

野球協約のこれ読むと、そういうのと次に契約しなさいって書いてあるんですよ。

「いやいやいやすげえな」と思って。

江川：

1時間ぐらいしか時間ないですから、「（記者会見）セッティングしてあるから」と言うから、「いや、ちょっと待ってください。これもめないんですか？」って言って。

そしたら、「それは全部、もめませんってことになってます。条文が正しいんだから、それに従ってやればいいことなんで」って言って、「おやじ大丈夫なの？」って言ったら、「いやいやおまえが読んだ通りだ」って言うから、「わかりました」って、ハンコを押したんですよ。

徳光：

そこで初めてハンコ押したの？確認してね。

[ 1978年11月21日 ドラフト会議の前日に江川は巨人と「ドラフト外」で電撃契約 ]

江川：

朝9時前ですかね。それで着席しようと思ったら、向こうの方から「うわぁ」って来て、「ずるいぞー！ひきょう者！」みたいな。

江川：

という時に、カメラがセッティングされる途中で、セッティングされた時に、「興奮しないでやりましょう」って僕の一言だけが放送に入ったんですよ。その前の罵声がすごかったのは、セッティングしてた時に。

徳光：

それは映ってないね。

江川：

入ってないんですよ。だから僕は突然、「興奮しないでやりましょうね」っていうところから入ってるので。

もう（印象は）小生意気ですよね。「この野郎」みたいな。

びっくり。「え！」って。そうか、なんでこんなのもめんのって。もめないっていうふうに書いてあるんだけどっていう感じですよ。

いくら説明してもそこ全部カットですね。テレビってカットできるので。

徳光：

なるほどね。

江川：

それでもう、「空白の一日」を利用して、そこでズルくやったっていうのが、ずっと30年ぐらい続きましたね。

[ 「空白の1日」での巨人と江川の契約はプロ野球実行委員会で認められず、却下。

巨人は翌日のドラフト会議をボイコットして、阪神が江川を1位で指名した ]

徳光：

苦渋の裁定でした。金子コミッショナーのその後のね。

阪神に行ってからってトレードみたいな。

[ 阪神によるドラフト1位指名から1カ月後、金子鋭コミッショナーが「江川が阪神と契約して、その後巨人にトレード」という“強い要望”を提示した ]

江川：

それも僕がもらったのは、「金銭トレードじゃないと僕できません」と言った。

「人に迷惑かかっちゃうから絶対嫌です」って。

父親も、それは迷惑かかるからできないと断ってたんですよ。

徳光：

条件は金銭トレードだったんですか？

江川：

そうです。それでまたハンコを押すんですけど、「金銭トレード」ということでハンコを押したら、1月31日に小林（繁）さんが空港からお戻りになったんですよ。それで僕びっくりしたんですよ。「え！」って。

金銭トレードでOKしてるのに、なんで小林さん行かれるの？っていう。

あれだけは驚きましたね。

[ 1979年1月31日 宮崎キャンプに向かおうとしていた巨人・小林繁は、羽田空港で球団職員から江川とのトレードによる阪神移籍を通告された ]

徳光

これはきついね。

江川：

これはきつかったですね。

徳光：

正直なところね。

江川：

それはきついです。

徳光：

小林さんとのトレードというのは、より以上に。

江川：

全然ありえないですから。それはきつかったですね。

小林さんにもすごく迷惑かけちゃったんで。

徳光：

かなり心にハンディキャップを持ってスタートしたんだ、プロ人生は。

江川：

そうですね、中学ぐらいからハンディキャップありますからね。

こうやってお話ししないと、長く聞いていただかないと分からないので。

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年4月21日放送より）