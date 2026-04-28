Boys be・亀井海聖、ゴリけん＆パラシュート部隊と出演へ 舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』大阪公演決定【コメント】
関西ジュニアの亀井海聖（Boys be）が、6月25日〜28日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』大阪公演にゲスト出演することが決まった。
【写真】舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』キャスト
注目を集めるクリエイター・金沢知樹氏が脚本・演出を手がけ、各地で話題の舞台作品。金沢氏は、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』などの脚本を手がけ、映画『サバカン SABAKAN』では監督を務めた。
その中でも、地元・長崎を舞台に家族の情愛を描いた舞台が『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』。2023年に長崎県で初演を果たして以来、24年10月には東京・草月ホールで上演され、満員御礼となったほか、福岡や大分でも再演され、今回初めて大阪公演が実現する。
長崎県の小さな町に住む、ある家族の物語。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに――。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。
キャストは、福岡ローカルの人気バラエティー番組『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）のゴリけんと、斉藤優・矢野ペペ（パラシュート部隊）。また、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、髪型を活かした特技が話題となったノボせもんなべ、さらに「劇団わくわくロケット」より土居祥平・ひより・みゅん・たかおぽんが出演する。さらに、亀井の初参加によって、大阪公演がどのようにパワーアップするのか。
チケットは5月2日午前10時より公式サイトでオフィシャル先行受付を実施。
■金沢知樹（脚本・演出）コメント
わくわくロケット、初の大阪公演へようこそ。メンバーの4人が大阪出身で、ゴリけんもかつて大阪にいました。あ、ゴリけんといえば、殴り合いの喧嘩をしたことがあり、僕のメガネが折られた代わりに、やつの指も折れました。つまり僕の勝ちです。ごめんなさい。舞台を楽しんでいただけたら幸いです。
■ゴリけん コメント
初めてお笑いを目指した場所が、大阪でした。大阪の街でお芝居をやれる事を、幸せに感じます!!お笑いの養成所に通いながらバイトをする毎日でしたが、今回その時お世話になった人たちにたくさんみてほしいです!!串カツ毎日たべながらカツぞ!!!!よろしくお願いします！
■斉藤優（パラシュート部隊）コメント
今回、故郷の大阪で公演できるのは、福岡に住んでいる僕にとって、地元の友達に生存確認をしてもらえるのですごくありがたいです！九州でも、東京でも大好評だった演目なので、関西の人も、わくわくロケットのファン（乗組員）になってもらいたいと思います。お芝居ではありますが、とてつもないボケの数なので気楽に笑ってもらえると思います！皆様、ぜひ劇場でお待ちしております！
■矢野ペペ（パラシュート部隊）コメント
どうもパラシュート部隊矢野ぺぺ（主役）です。同窓会に一回も呼ばれたことがない故郷、大阪で舞台ができるのは感無量です。笑って、泣けるお芝居を届けに福岡のアダムスファミリーがお邪魔します。ぜひ、ハンカチ片手にご来場ください！
■亀井海聖（Boys be）コメント
舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』に出演させていただくことになりました、亀井海聖です。歴史ある素敵な作品に参加させていただけることが本当にうれしく、とても楽しみです！全てのことひとつひとつに大切に向き合って、皆さんの心に残る舞台にできるよう、精一杯頑張ります。劇場でお会いできるのを楽しみにしております！
【写真】舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』キャスト
注目を集めるクリエイター・金沢知樹氏が脚本・演出を手がけ、各地で話題の舞台作品。金沢氏は、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』などの脚本を手がけ、映画『サバカン SABAKAN』では監督を務めた。
長崎県の小さな町に住む、ある家族の物語。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに――。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。
キャストは、福岡ローカルの人気バラエティー番組『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）のゴリけんと、斉藤優・矢野ペペ（パラシュート部隊）。また、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、髪型を活かした特技が話題となったノボせもんなべ、さらに「劇団わくわくロケット」より土居祥平・ひより・みゅん・たかおぽんが出演する。さらに、亀井の初参加によって、大阪公演がどのようにパワーアップするのか。
チケットは5月2日午前10時より公式サイトでオフィシャル先行受付を実施。
■金沢知樹（脚本・演出）コメント
わくわくロケット、初の大阪公演へようこそ。メンバーの4人が大阪出身で、ゴリけんもかつて大阪にいました。あ、ゴリけんといえば、殴り合いの喧嘩をしたことがあり、僕のメガネが折られた代わりに、やつの指も折れました。つまり僕の勝ちです。ごめんなさい。舞台を楽しんでいただけたら幸いです。
■ゴリけん コメント
初めてお笑いを目指した場所が、大阪でした。大阪の街でお芝居をやれる事を、幸せに感じます!!お笑いの養成所に通いながらバイトをする毎日でしたが、今回その時お世話になった人たちにたくさんみてほしいです!!串カツ毎日たべながらカツぞ!!!!よろしくお願いします！
■斉藤優（パラシュート部隊）コメント
今回、故郷の大阪で公演できるのは、福岡に住んでいる僕にとって、地元の友達に生存確認をしてもらえるのですごくありがたいです！九州でも、東京でも大好評だった演目なので、関西の人も、わくわくロケットのファン（乗組員）になってもらいたいと思います。お芝居ではありますが、とてつもないボケの数なので気楽に笑ってもらえると思います！皆様、ぜひ劇場でお待ちしております！
■矢野ペペ（パラシュート部隊）コメント
どうもパラシュート部隊矢野ぺぺ（主役）です。同窓会に一回も呼ばれたことがない故郷、大阪で舞台ができるのは感無量です。笑って、泣けるお芝居を届けに福岡のアダムスファミリーがお邪魔します。ぜひ、ハンカチ片手にご来場ください！
■亀井海聖（Boys be）コメント
舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』に出演させていただくことになりました、亀井海聖です。歴史ある素敵な作品に参加させていただけることが本当にうれしく、とても楽しみです！全てのことひとつひとつに大切に向き合って、皆さんの心に残る舞台にできるよう、精一杯頑張ります。劇場でお会いできるのを楽しみにしております！