お笑いタレント・やす子（27）が27日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。人気女優との意外な関係を明かした。

今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。番組のラストに放送された「未公開トーク集」で、MCの櫻井翔が「黒木さんは、やす子ちゃんと交流がある?」と、女優の黒木華とやす子の意外な関係について聞いた。

この質問に対し、黒木は「はい。昔一緒にご飯をした」と食事したことがあると答えた。やす子は「そうなんです」と、うれしそうに切り出し「はい、1回だけたまたまね、飲みの席で一緒になったことがあるんですよね」と伝えた。

続けて「自分が高校生の時から大好きな女優さんなんですよ」と感激した理由を明かし、当時は連絡先を聞くことができなかったため「今日は勝って、ぜひ住所を聞きたいなと思います」と意気込んでスタジオの笑いを誘った。

やす子の印象について黒木は「テレビと変わらず可愛らしい方で」と語った。また、やす子との食事会のメンバーについては「きょんちぃさんとかと一緒に食べた」と、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ、信子、お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一らがいたことを告白。これには櫻井が「どういうメンバーなの!?なんで華ちゃんがそこに!?」と目を丸くするなど、スタジオもざわついた。