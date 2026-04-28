アーティストのHYDEが出演する、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念した新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇が、28日、公式YouTubeで公開された。テレビCMは、5月30日から放映予定となっている。



【写真】ワインを一口 さすが、サマになってる

CMは、赤を基調とした重厚な空間に白い衣装のHYDEが登場。「悪魔の伝説のワイン、知ってる?」と問いかけた後に「カッシェロ・デル・ディアブロ」を一口堪能し、「盗み飲みされるほどおいしい。」と語るというもの。



バックに流れる楽曲は、3月にデジタルリリースされたHYDEのアルバム「JEKYLL」に収録された「SO DREAMY」だ。HYDEは「『SO DREAMY』も大切な人とディナーをいただく話です。ワインが歌詞にも出てきますし、まさに、このCMの背景で流れているのにぴったりの曲だなと思います」と説明した。



悪魔の蔵のワイン＝「カッシェロ・デル・ディアブロ」は、そのおいしのあまり盗み飲みが絶えなかったことから、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流して守ったという伝説を持つワイン。蓋やボトルに記された“悪魔のマーク”はおいしさの象徴として世界で親しまれている。



撮影後のインタビューでHYDEは、自身のワインの楽しみ方についても言及。「基本は食事に合わせて飲む」とし、「脂っぽい肉料理には赤、あっさりした料理には白といったマッチングが一番おいしく飲める」とコメント。初心者に向けても“料理との相性”の重要性を語った。



また、自身の“悪魔的な一面”については「ファンが感動して泣いている姿が好き」と明かした。「かわいそうにも思うけど、それが好物」とダークサイドをチラリと見せていた。



今後は、6月6日の“悪魔の日”にあわせたキャンペーンも予定されており、30周年を記念した展開が続く。



（よろず～ニュース編集部）