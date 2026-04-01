セリエA 25/26の第34節 カリアリとアタランタの試合が、4月28日01:30にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはMendy Paul（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）、アレッサンドロ・デイオラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。カリアリのミシェル・アドポ（MF）のアシストからMendy Paul（FW）がヘディングシュートを決めてカリアリが先制。

さらに8分カリアリが追加点。Mendy Paul（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、40分、アタランタのジャンルカ・スカマッカ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに45分アタランタが同点に追いつく。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、カリアリが選手交代を行う。Mendy Paul（FW）からジェンナーロ・ボレッリ（FW）に交代した。

後半開始早々の47分カリアリが逆転。ジェンナーロ・ボレッリ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。カリアリが3-2で勝利した。

2026-04-28 03:40:14 更新