米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」を書き下ろし！「出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした」

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米津玄師が、新曲「烏」（読み：からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。

■5月10日に『サンデースポーツ』内で初公開

「烏」は、5月10日21時50分から放送のNHK総合『サンデースポーツ』内で初公開。同日をキックオフとし、NHK各サッカー番組でオンエアされる他、日本時間の6月12日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』での放送も決定した。

米津玄師が2025年に発表した「IRIS OUT」は、国内週間ストリーミングで「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成。米Billboard「Global 200」では日本語楽曲の歴代最高位を更新し、Spotifyのデイリーバイラルチャートでは、50以上の国と地域に同時ランクインするなど、国内外のチャートを席巻し、2025年を代表する一曲となった。

そして2026年、新曲「烏」で、『FIFAワールドカップ2026』をはじめとするサッカーシーンをさらに熱く彩る。なお、「烏」のリリース日などは未定。

今回の発表にあわせて、米津玄師のコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。

■米津玄師 コメント

PHOTO BY Yohji Uchida

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