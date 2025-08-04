アーティストのHYDEが、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念した新WEB−CM「悪魔はおいしさの証」篇に出演。28日から公開されるこのCMに合わせ、自身の中に潜む“悪魔的な一面”を明かした。

ブランド名が「悪魔の蔵」を意味することにちなみ、「自身の中にある悪魔的な一面」を問われたHYDE。すると「ファンの子がコンサート中に、感動のあまり泣いていたり、歌詞に没頭して泣いていたりする涙が好物です（笑）」と衝撃の告白。「ちょっとかわいそうにも思うのですが、なんか可愛くてね」と続け、感極まるファンの姿を愛おしく感じるという“ドＳな愛情表現”をのぞかせた。

新ＣＭは、赤を基調とした重厚な空間で、ワインを注ぐ音や所作を通して“盗み飲みしたくなるおいしさ”を表現した内容。普段のクールなイメージとは異なる「笑顔のシーン」も見どころの一つだ。

HYDE自身も「僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？」と自らアピールしており、ファンの間でも大きな反響を呼びそうだ。

CM楽曲には、3月にリリースされたアルバム「JEKYLL」の収録曲「SO DREAMY」を起用。この曲について「大切な人とディナーをいただく話。ワインが歌詞にも出てきますし、まさにぴったりの曲」と自信を見せている。

WEB−CMは28日から公式YouTubeで公開、TV−CMは5月30日から全国で順次放映予定。