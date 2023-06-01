INI、デビューシングルから9作連続1位 4作連続、通算6作目の初週売上50万枚超え【オリコンランキング】
11人組グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の最新シングル「PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）」が、4月28日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。デビューシングル「A（Rocketeer／Brighter）」（2021年11月15日付）から9作連続、通算9作目のシングル1位を獲得した。
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
初週売上は、4作連続、自身通算6作目の50万枚超えとなる64.0万枚。同時に、デビュー（1st）シングルから9作連続の初週売上30万枚超えも達成し、DOMOTO、King & Prince、日向坂46、なにわ男子に続く、史上5組目の記録となった。
本作は“Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動”がコンセプト。“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴するという想いが込められている。タイトル曲の「All 4 U」にはメンバーの池崎理人（崎＝たつさき）が作詞に参加しており、そのほか収録曲にもメンバーが作詞で参加した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
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初週売上は、4作連続、自身通算6作目の50万枚超えとなる64.0万枚。同時に、デビュー（1st）シングルから9作連続の初週売上30万枚超えも達成し、DOMOTO、King & Prince、日向坂46、なにわ男子に続く、史上5組目の記録となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞