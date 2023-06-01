WEST.桐山照史、入所以来のオーディションを回顧 俳優仲間の言葉がきっかけに
7人組グループ・WEST.の桐山照史が27日、都内で行われたミュージカル『ミス・サイゴン』（10月・11月 東京・東急シアターオーブほか）製作発表記者会見に登壇。事務所に入所して以来のオーディションを回顧した。
【集合ショット】圧巻…！総勢52人でメドレーを披露する駒田一＆桐山照史ら
これまで数多くの舞台に出演してきた桐山。同じ舞台に立ったキャストから同作品の“空気感が合う”と言われ、実際に観劇しに行ったそう。その際に「何で僕はここに立てていないんだ。悔しい」という感情が湧き出たことをきっかけに、ミュージカル作品に憧れを持つようになったという。そして、マネージャーらが背中を押してくれたことにより、今作のオーディションを受けることに。
見事エンジニア役をつかみ取った桐山。同じ役を務める駒田一、東山義久と初めて稽古をした際は、曲によっては歌う回数が1回だけの時もあったそうで「このスピード感にしっかり自分も乗らないといけない。この船から絶対に落ちたらいけない」と意気込みを語った。
同作品は、『レ・ミゼラブル』のクリエイティブ・チームが手がける第2弾として製作され、日本では1992年から1年半の帝劇ロングラン以来、通算上演回数1569回を重ねるヒット作。ベトナム戦争末期のサイゴンを舞台に、エンジニアの経営するキャバレーで知り合ったベトナム人の少女・キムと米兵・クリスの2人の愛、別離、運命的な再会、キムの子・タムへの究極の愛を歌で表現する。
ほかに、駒田一、東山義久、屋比久知奈、清水美依紗、ルミーナ、甲斐翔真、小林維、チェ・ウヒョク、金本泰潤、エリアンナ、加藤梨里香、岡シモン、吉田広大、則松亜海、藤森蓮華、ほかアンサンブルキャストが登壇した。
【集合ショット】圧巻…！総勢52人でメドレーを披露する駒田一＆桐山照史ら
これまで数多くの舞台に出演してきた桐山。同じ舞台に立ったキャストから同作品の“空気感が合う”と言われ、実際に観劇しに行ったそう。その際に「何で僕はここに立てていないんだ。悔しい」という感情が湧き出たことをきっかけに、ミュージカル作品に憧れを持つようになったという。そして、マネージャーらが背中を押してくれたことにより、今作のオーディションを受けることに。
同作品は、『レ・ミゼラブル』のクリエイティブ・チームが手がける第2弾として製作され、日本では1992年から1年半の帝劇ロングラン以来、通算上演回数1569回を重ねるヒット作。ベトナム戦争末期のサイゴンを舞台に、エンジニアの経営するキャバレーで知り合ったベトナム人の少女・キムと米兵・クリスの2人の愛、別離、運命的な再会、キムの子・タムへの究極の愛を歌で表現する。
ほかに、駒田一、東山義久、屋比久知奈、清水美依紗、ルミーナ、甲斐翔真、小林維、チェ・ウヒョク、金本泰潤、エリアンナ、加藤梨里香、岡シモン、吉田広大、則松亜海、藤森蓮華、ほかアンサンブルキャストが登壇した。