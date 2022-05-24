「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥが出演するプレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」が日本発売３０周年迎え、新ウェブＣＭ「悪魔はおいしさの証編」が２８日から公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開される（テレビＣＭは５月３０日から全国で放映予定）。

赤を基調とした重厚な空間の中、ＨＹＤＥのナレーションとともに展開。ワインを注ぐ音やグラスを傾ける繊細な動きが丁寧に描かれ、「盗み飲みされるほどのおいしさ」を表現した。

ＣＭ曲は、ＨＹＤＥのアルバム「ＪＥＫＹＬＬ」収録曲「ＳＯ ＤＲＥＡＭＹ」を使用。「『ＳＯ ＤＲＥＡＭＹ』も大切な人とディナーをいただく話です。ワインが歌詞にも出てきますし、まさに、このＣＭの背景で流れているのにぴったりの曲だなと思います」と共通点を述べた。

自身はソロ活動２５周年。第一線で長く活動を続けるが、大切にしていることには「ファンが悲しまない、残念に思わないような品質を作り続けることが愛情表現」と明かした。

「悪魔の伝説のワイン」というフレーズが印象的なＣＭだが、自身の“悪魔的な一面”には「ファンの子がコンサート中、感動のあまり泣いていたり、歌詞に没頭して泣いていたりする涙が好物です（笑）」と告白。「何かかわいくてね。泣いているからちょっとかわいそうにも思うのですが、でも、やはり、それが好物なのですね。かわいいなと思っちゃいますね」とコメントした。