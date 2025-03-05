シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）が、「２０２６ ＮＨＫ サッカーテーマソング」として新曲「烏」（からす）を書き下ろしたことが２７日、分かった。５月１０日に放送される同局のスポーツ番組「サンデースポーツ」（日曜・後９時５０分）で初公開され、６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯など同局で扱うサッカー関連の放送で使用される。

サッカーを題材にした曲を手がけるのは自身初。「ＮＨＫサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました。長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立（きつりつ）し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」とコメントを寄せた。

これまでも、スポーツをテーマにした曲でヒットを飛ばしてきた。２０１９年には、ラグビーを題材にしたＴＢＳ系ドラマ「ノーサイド・ゲーム」の主題歌として「馬と鹿」を制作。同年に行われたラグビーＷ杯で日本が躍進したことも追い風となり、同曲はＣＤなどのパッケージとデジタル合わせて１２０万セールスをマークした。

他にも、数々の名曲を世に送り出してきた米津。昨年は映画「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」が過去最速でストリーミング１億回再生を記録し、世界各国の曲を対象とした音楽チャート「ビルボード・グローバル」では日本語楽曲史上過去最高位となる５位に輝いた。勢いそのまま、今年は音楽でサッカー界を大きく盛り上げていく。