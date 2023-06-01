シンガー・ソングライター米津玄師の新曲「烏」が「2026 NHKサッカーテーマ」に決定した。今回のために書き下ろした1曲で、5月10日放送のNHK総合「サンデースポーツ」（午後9時50分）内で初解禁される。6月12日（日本時間）開幕の「FIFAワールドカップ2026」の同局での中継時や、W杯以後も同局の各サッカー番組でオンエアされ、サッカーシーンを熱く彩る。

米津は過去、社会人ラグビー部を描いたTBS系ドラマ「ノーサイドゲーム」や、フィギュアスケートを題材としたアニメ「メダリスト」へ主題歌を提供した実績はあるが、放送局のスポーツ番組とのタイアップは今回が初めて。

楽曲について米津は「長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立（きつりつ）し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました」とコメントを寄せた。米津といえば、音楽史に名を刻む名曲を生み続けるアーティスト。新曲にも熱い視線が集まりそうだ。