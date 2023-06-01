ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７２ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 49158.51（-72.20 -0.15%）
ナスダック 24880.63（+44.03 +0.18%）
CME日経平均先物 60115（大証終比：-125 -0.21%）
欧州株式27日終値
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.804（+0.025）
10年債 4.338（+0.037）
30年債 4.941（+0.034）
期待インフレ率 2.449（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.507（+0.045）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.80（+2.40 +2.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4694.80（-46.10 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
76742.56（-1487.79 -1.90%）
（円建・参考値）
1223万3531円（-237169 -1.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49158.51（-72.20 -0.15%）
ナスダック 24880.63（+44.03 +0.18%）
CME日経平均先物 60115（大証終比：-125 -0.21%）
欧州株式27日終値
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.804（+0.025）
10年債 4.338（+0.037）
30年債 4.941（+0.034）
期待インフレ率 2.449（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.507（+0.045）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.80（+2.40 +2.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4694.80（-46.10 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
76742.56（-1487.79 -1.90%）
（円建・参考値）
1223万3531円（-237169 -1.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ