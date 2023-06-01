NY株式27日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　49158.51（-72.20　-0.15%）
ナスダック　　　24880.63（+44.03　+0.18%）
CME日経平均先物　60115（大証終比：-125　-0.21%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10321.09（-57.99　-0.56%）
独DAX　 24083.53（-45.45　-0.19%）
仏CAC40　 8141.92（-15.90　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.804（+0.025）
10年債　 　4.338（+0.037）
30年債　 　4.941（+0.034）
期待インフレ率　 　2.449（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.033（+0.039）
英　国　　4.972（+0.060）
カナダ　　3.507（+0.045）
豪　州　　4.976（0.000）
日　本　　2.464（+0.037）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.80（+2.40　+2.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4694.80（-46.10　-0.97%）

ビットコイン（ドル）
76742.56（-1487.79　-1.90%）
（円建・参考値）
1223万3531円（-237169　-1.90%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ