ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９７ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 49132.78（-97.93 -0.20%）
ナスダック 24850.61（+14.01 +0.06%）
CME日経平均先物 60155（大証終比：-85 -0.14%）
欧州株式27日終値
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.808（+0.030）
10年債 4.341（+0.040）
30年債 4.944（+0.037）
期待インフレ率 2.447（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.504（+0.042）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.00（+2.60 +2.75%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4688.70（-52.20 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
76701.44（-1528.91 -1.95%）
（円建・参考値）
1222万6977円（-243724 -1.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49132.78（-97.93 -0.20%）
ナスダック 24850.61（+14.01 +0.06%）
CME日経平均先物 60155（大証終比：-85 -0.14%）
欧州株式27日終値
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.808（+0.030）
10年債 4.341（+0.040）
30年債 4.944（+0.037）
期待インフレ率 2.447（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.504（+0.042）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.00（+2.60 +2.75%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4688.70（-52.20 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
76701.44（-1528.91 -1.95%）
（円建・参考値）
1222万6977円（-243724 -1.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ