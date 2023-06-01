NY株式27日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　49132.78（-97.93　-0.20%）
ナスダック　　　24850.61（+14.01　+0.06%）
CME日経平均先物　60155（大証終比：-85　-0.14%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10321.09（-57.99　-0.56%）
独DAX　 24083.53（-45.45　-0.19%）
仏CAC40　 8141.92（-15.90　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.808（+0.030）
10年債　 　4.341（+0.040）
30年債　 　4.944（+0.037）
期待インフレ率　 　2.447（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.033（+0.039）
英　国　　4.972（+0.060）
カナダ　　3.504（+0.042）
豪　州　　4.976（0.000）
日　本　　2.464（+0.037）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.00（+2.60　+2.75%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4688.70（-52.20　-1.10%）

ビットコイン（ドル）
76701.44（-1528.91　-1.95%）
（円建・参考値）
1222万6977円（-243724　-1.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ