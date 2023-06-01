ポンドに慎重姿勢 英ＭＰＣや５月地方選のリスク意識＝ＮＹ為替 ポンドに慎重姿勢 英ＭＰＣや５月地方選のリスク意識＝ＮＹ為替

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きょうの為替市場はドル売りがやや優勢となる中、ポンドドルは買戻しが見られ１．３５ドル台半ばに戻す展開。１００日線でサポートされリバウンド相場の気配は温存しているものの、直近上値を抑えられている１．３６ドル台にはなお慎重となった雰囲気となっている。一方、ポンド円は一時２１６円と高値を更新。



ただ、投資家はポンドに対してより慎重姿勢を取り始めている気配が見受けされる。オプション市場では今週の英中銀の政策委員会（ＭＰＣ）、５月７日の地方選挙、イラン情勢の影響という３つの要因を巡るリスクに焦点が当てられ、ポンドのポジションは弱気に傾いている。上昇に賭けるよりも、下落リスクに備える方にコストを支払う傾向が出ている。



英地方選挙については、スターマー首相が退陣に追い込まれる可能性も警戒されている。



GBP/USD 1.3552 GBP/JPY 215.93 EUR/GBP 0.8657



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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