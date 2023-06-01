　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円安の6万110円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては427.36円安。出来高は5061枚となっている。

　TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.28ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60110　　　　　-130　　　　5061
日経225mini 　　　　　　 60120　　　　　-120　　　127806
TOPIX先物 　　　　　　　　3725　　　　　　-7　　　 12142
JPX日経400先物　　　　　 33985　　　　　 -65　　　　 216
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+5　　　　 552
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース