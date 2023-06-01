日経225先物：28日2時＝130円安、6万110円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円安の6万110円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては427.36円安。出来高は5061枚となっている。
TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.28ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60110 -130 5061
日経225mini 60120 -120 127806
TOPIX先物 3725 -7 12142
JPX日経400先物 33985 -65 216
グロース指数先物 747 +5 552
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.28ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60110 -130 5061
日経225mini 60120 -120 127806
TOPIX先物 3725 -7 12142
JPX日経400先物 33985 -65 216
グロース指数先物 747 +5 552
東証REIT指数先物 売買不成立
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