ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 49142.15（-88.56 -0.18%）
ナスダック 24782.43（-54.17 -0.22%）
CME日経平均先物 60140（大証終比：-100 -0.17%）
欧州株式27日GMT16:06
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.799（+0.021）
10年債 4.328（+0.027）
30年債 4.935（+0.028）
期待インフレ率 2.445（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.493（+0.031）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.09（+1.69 +1.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4686.50（-54.40 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
76807.81（-1422.54 -1.82%）
（円建・参考値）
1223万4716円（-226596 -1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49142.15（-88.56 -0.18%）
ナスダック 24782.43（-54.17 -0.22%）
CME日経平均先物 60140（大証終比：-100 -0.17%）
欧州株式27日GMT16:06
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.799（+0.021）
10年債 4.328（+0.027）
30年債 4.935（+0.028）
期待インフレ率 2.445（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.493（+0.031）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.09（+1.69 +1.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4686.50（-54.40 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
76807.81（-1422.54 -1.82%）
（円建・参考値）
1223万4716円（-226596 -1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ