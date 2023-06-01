NY株式27日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　49142.15（-88.56　-0.18%）
ナスダック　　　24782.43（-54.17　-0.22%）
CME日経平均先物　60140（大証終比：-100　-0.17%）

欧州株式27日GMT16:06
英FT100　 10321.09（-57.99　-0.56%）
独DAX　 24083.53（-45.45　-0.19%）
仏CAC40　 8141.92（-15.90　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.799（+0.021）
10年債　 　4.328（+0.027）
30年債　 　4.935（+0.028）
期待インフレ率　 　2.445（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.033（+0.039）
英　国　　4.972（+0.060）
カナダ　　3.493（+0.031）
豪　州　　4.976（0.000）
日　本　　2.464（+0.037）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.09（+1.69　+1.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4686.50（-54.40　-1.15%）

ビットコイン（ドル）
76807.81（-1422.54　-1.82%）
（円建・参考値）
1223万4716円（-226596　-1.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ