岩手県大槌町の山林火災は、延焼範囲がさらに広がりました。その中、現地では火災発生以降、初めてとなる雨が降りました。

記者

「大槌町大槌です。あちら、大槌高校の近くまで火が迫っています」

町によりますと、27日午後5時現在の焼失面積は、小鎚地区と吉里吉里地区あわせて1618ヘクタールで、前日から245ヘクタール拡大しました。

町内では依然、1558世帯3257人に「避難指示」が出されていて、町の内外にあわせて8か所の避難所が設けられています。

各地で懸命な消火活動が続いています。

27日も朝からおよそ1600人態勢で、地上と上空から放水が行われました。

町によりますと、26日、消火活動にあたっていた消防団の40代の男性が、消火栓のふたに右手を挟まれ、軽いケガをしたということです。

その中、現地では火災発生以降、初となる待望の「雨」が…

盛岡地方気象台によりますと、大槌町では27日午後5時現在、1.5ミリの雨が観測されています。

大槌町を含む沿岸南部では28日、多いところで20ミリ程度の降水が予想されています。

会見で、大槌町の平野公三町長は「火の勢いはおおむね制御下にある」と述べたうえで、避難指示の解除の判断について「万全の体制で行っていく」と述べました。