ＵＮＩＳＯＮ　ＳＱＵＡＲＥ　ＧＡＲＤＥＮ、ドラムの鈴木貴雄が７月で脱退　バンドは活動休止へ

３ピース・ロックバンドのＵＮＩＳＯＮ ＳＱＵＡＲＥ ＧＡＲＤＥＮが２７日、公式サイトを更新し、ドラムの鈴木貴雄が７月の幕張メッセ公演を最後に脱退することを発表。これに伴い、バンドも活動休止することもあわせて発表した。

公式サイトでは「いつもＵＮＩＳＯＮ ＳＱＵＡＲＥ ＧＡＲＤＥＮを応援してくださる皆様へ」というタイトルで文章を投稿。「この度、２０２６年７月１５日幕張メッセ公演をもちましてＵＮＩＳＯＮ ＳＱＵＡＲＥ ＧＡＲＤＥＮからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました」と鈴木の脱退を報告した。さらに「それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします」と発表した。

「いつも応援してくださっている皆様には突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、「なお、本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせ、ＳＮＳ等での憶測や誹謗中傷はお控えくださいますようお願い申し上げます」とファンに呼びかけた。

最後に「沢山のファンの皆様のおかげで、２２年という長い間３人で活動することができました。心より感謝申し上げます。これからも斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄をあたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます」と記した。