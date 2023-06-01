【今日の献立】2026年4月28日(火)「プリプリエビと豆腐のまろやかうま煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プリプリエビと豆腐のまろやかうま煮」 「カルシウムたっぷりチヂミ」 「新ジャガとニンジンの甘酢和え」 の全3品。
中華料理は、材料が多く手間がかかりそうに感じますが、しっかり下準備をしていれば調理はあっという間なんです。
【主菜】プリプリエビと豆腐のまろやかうま煮
エビや豆腐のような淡白な具材には中華風のしっかり味がよく合います。仕上げの牛乳でクリーミーに！
調理時間：20分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
木綿豆腐 1/2丁
シイタケ (干し)2個
ブロッコリー 1/6株 水煮タケノコ 50g
ニンジン 3~4cm
白ネギ 10cm
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 大さじ1
牛乳 50ml
＜調味料＞
もどし汁 (シイタケ)150ml
酒 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/3
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1~2
水 大さじ2
干しシイタケは水で柔らかくもどし、軸を切り落として軽く汁気を絞り、4等分にする。もどし汁はとっておく。
干しシイタケをもどす時間は調理時間に含みません。蓋ができる保存容器などに水と入れ、冷蔵庫でもどしておくと便利です。
ブロッコリーは小房に分ける。水煮タケノコは薄切りにする。ニンジンは皮を良く洗い、薄い短冊切りにする。白ネギはみじん切りにする。＜調味料＞と＜水溶き片栗＞の材料を、それぞれ混ぜ合わせる。
下ゆでは同じ鍋ですると時短になります。かためのブロッコリーがお好きな方は下ゆでは不要です。
2. フライパンにゴマ油、白ネギ、ショウガを入れ、中火にかける。香りが出るまで炒めたら、水煮タケノコとニンジンを入れて炒める。
3. ＜調味料 ＞を加え、沸騰したらエビ、干しシイタケ、木綿豆腐を加える。再度沸騰したら火を弱め、3〜4分煮る。
4. ブロッコリーと牛乳を加え、温まったら＜水溶き片栗＞でトロミをつける。分量外の塩少々で味を調え、器に盛る。
【副菜】カルシウムたっぷりチヂミ
シラスや桜エビなどカルシウムが多い食材を入れた変わりチヂミ。お子様のおやつにも良いですね。
調理時間：15分
カロリー：299Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
小麦粉 40g
片栗粉 40g
きび砂糖 小さじ1
塩 少々
＜昆布水＞
昆布 (刻み)2g
水 100ml
白ネギ (みじん切り)大さじ2
シラス干し 大さじ1
干し桜エビ 大さじ1
白ゴマ 小さじ1
ゴマ油 大さじ2
＜つけダレ＞
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
昆布は10分程度でもどります。もどす時間は調理時間に含みません。
2. (1)に白ネギ、シラス干し、干し桜エビ、白ゴマを加え、混ぜ合わせる。
3. フライパンにゴマ油を入れて中火にかける。大さじ1強の(2)を流し入れ、5cmの円形に整える。両面をこんがり焼く。器に盛り、＜つけダレ＞を添える。
【副菜】新ジャガとニンジンの甘酢和え
隠し味にショウガの風味をプラス。季節の新ジャガは歯ごたえが良く、せん切りにしてゆでたり、炒め物に向いています。
調理時間：10分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニンジン 1/4本 塩 少々
＜甘酢＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/3
酢 大さじ1
きび砂糖 小さじ2
ネギ (刻み)少々
新ジャガイモが透明になるくらいまでゆでましょう。
2. ボウルに＜甘酢＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。(1)が熱いうちに混ぜ合わせる。
3. 味が馴染んだらネギを加え、混ぜ合わせて器に盛る。
中華料理は、材料が多く手間がかかりそうに感じますが、しっかり下準備をしていれば調理はあっという間なんです。
【主菜】プリプリエビと豆腐のまろやかうま煮
エビや豆腐のような淡白な具材には中華風のしっかり味がよく合います。仕上げの牛乳でクリーミーに！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）エビ 6尾 片栗粉 小さじ1
木綿豆腐 1/2丁
シイタケ (干し)2個
ブロッコリー 1/6株 水煮タケノコ 50g
ニンジン 3~4cm
白ネギ 10cm
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 大さじ1
牛乳 50ml
＜調味料＞
もどし汁 (シイタケ)150ml
酒 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/3
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1~2
水 大さじ2
【下準備】エビは殻と背ワタを取り、水で洗ってキッチンペーパーで水気を取り、片栗粉をまぶす。木綿豆腐は大きめのさいの目切りにする。
©Eレシピ
干しシイタケは水で柔らかくもどし、軸を切り落として軽く汁気を絞り、4等分にする。もどし汁はとっておく。
©Eレシピ
干しシイタケをもどす時間は調理時間に含みません。蓋ができる保存容器などに水と入れ、冷蔵庫でもどしておくと便利です。
ブロッコリーは小房に分ける。水煮タケノコは薄切りにする。ニンジンは皮を良く洗い、薄い短冊切りにする。白ネギはみじん切りにする。＜調味料＞と＜水溶き片栗＞の材料を、それぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯に分量外の塩を入れ、ブロッコリーをサッとゆでてザルに上げる。続けて木綿豆腐をゆで、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
下ゆでは同じ鍋ですると時短になります。かためのブロッコリーがお好きな方は下ゆでは不要です。
2. フライパンにゴマ油、白ネギ、ショウガを入れ、中火にかける。香りが出るまで炒めたら、水煮タケノコとニンジンを入れて炒める。
©Eレシピ
3. ＜調味料 ＞を加え、沸騰したらエビ、干しシイタケ、木綿豆腐を加える。再度沸騰したら火を弱め、3〜4分煮る。
©Eレシピ
4. ブロッコリーと牛乳を加え、温まったら＜水溶き片栗＞でトロミをつける。分量外の塩少々で味を調え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カルシウムたっぷりチヂミ
シラスや桜エビなどカルシウムが多い食材を入れた変わりチヂミ。お子様のおやつにも良いですね。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：299Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）＜生地＞
小麦粉 40g
片栗粉 40g
きび砂糖 小さじ1
塩 少々
＜昆布水＞
昆布 (刻み)2g
水 100ml
白ネギ (みじん切り)大さじ2
シラス干し 大さじ1
干し桜エビ 大さじ1
白ゴマ 小さじ1
ゴマ油 大さじ2
＜つけダレ＞
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
【下準備】＜生地＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。＜つけダレ＞を混ぜ、小皿に入れる。＜昆布水＞の分量の水に昆布をつけてもどす。
©Eレシピ
昆布は10分程度でもどります。もどす時間は調理時間に含みません。
【作り方】1. ＜生地＞に＜昆布水＞を入れ、ダマにならないようにしっかり混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. (1)に白ネギ、シラス干し、干し桜エビ、白ゴマを加え、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. フライパンにゴマ油を入れて中火にかける。大さじ1強の(2)を流し入れ、5cmの円形に整える。両面をこんがり焼く。器に盛り、＜つけダレ＞を添える。
©Eレシピ
【副菜】新ジャガとニンジンの甘酢和え
隠し味にショウガの風味をプラス。季節の新ジャガは歯ごたえが良く、せん切りにしてゆでたり、炒め物に向いています。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）新ジャガイモ 1~2個(100g)
ニンジン 1/4本 塩 少々
＜甘酢＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/3
酢 大さじ1
きび砂糖 小さじ2
ネギ (刻み)少々
【下準備】新ジャガイモとニンジンは、皮の汚れを水で洗い流してから皮付きのまません切りにする。ニンジンには塩少々を振り、アクを抜く。
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【作り方】1. 熱湯で新ジャガイモとニンジンをサッとゆでる。ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
新ジャガイモが透明になるくらいまでゆでましょう。
2. ボウルに＜甘酢＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。(1)が熱いうちに混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. 味が馴染んだらネギを加え、混ぜ合わせて器に盛る。
©Eレシピ