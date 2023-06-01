サバ缶を宇宙に飛ばすための第一歩ともいえるHACCP認証を取得した、若狭水産高校の朝野（北村匠海）と生徒たち。しかし次に何をすればいいのかが見えてこないまま、菅原（出口夏希）や寺尾（黒崎煌代）たち“1期生”の卒業の日が近付いてくる。4月27日に放送された『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）は第3話。はやくも1期生の物語――すなわちこのドラマの“第1章”がフィナーレを迎えることになる。

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13年にわたって大勢の生徒たちがバトンをつないでいく物語の一部だと考えれば、これも順当なペースかもしれない。とはいえ高校を舞台にした青春ドラマだと捉えれば、多くの場合“卒業”という非常に大きなターニングポイントは終盤に訪れて然るべきもの。あまりにも速いペースで物語が流れていると思わずにはいられない。あくまでもこの1期生の役割は、朝野と共に「サバ缶を宇宙に飛ばす」というゴールを定め、HACCPを取得し、そしてJAXAとつながるきっかけを作る、いわば“種まき”の係に他らないわけだ。

生徒たちは拙い英語でNASAにメールを送ってみるが、一向に返事が届かない。そんななか朝野は自らJAXAを訪ね、宇宙教育センターの皆川（ソニン）と対面。そこで彼女から言われるのは、かなり険しい道のりであるということ。そして宇宙食を開発する部署――つまりは木島（神木隆之介）――につなぐために、サバ缶が宇宙食として成立することを示すためのプレゼンを行なうこと。そこで生徒たちは粘度や形状などの課題に取り組もうとするのだが、その矢先に寺尾と木村（山下永玖）が衝突してしまう。

「何もしなければ笑われない。笑われたってことは、ちゃんと前に出たってこと」。水産高校の生徒たちが宇宙を目指しているという話が町中の人々に広まり、笑われたと愚痴をこぼす菅原たちに朝野がいう台詞だ。この格言めいた言葉も然り、今回のエピソードはこうした一言一言の強度が目立つ。

黒瀬（荒川良々）が朝野に言う「夢物語」や、皆川から朝野たちのことを聞かされた木島が言う「現実的ではない」という大人の視点。親の仕事を継ぐことをダサいと言い放つ木村に、あらゆる消極性を打ち壊そうと食ってかかる寺尾の「俺は諦めん」の一言。大人と子ども、夢を見る者と現実を見る者。諦めようとする者と絶対に諦めないと熱意を燃やす者。あらゆる立場の者たちの、この時点での計画に対するイメージが表されている。そのうえで確実に言えるのは、この物語には悪意を持って阻もうとする者はいないということである。

一方で、“サバーズ”の6人が卒業を迎えた帰り道で、空を見上げながら菅原がつぶやく「飛ばしたかったな、サバ缶」の一言は、1期生たちの物語のすべてといっても過言ではないだろう。この計画に挑むには、彼らが高校生でいられる時間はあまりにも短い。そのもどかしさを端的に物語っている。こうしたジレンマは、これから先に登場する生徒たちにも訪れるはずだ。宇宙を目指すとか目指さないとかに限らず、学生時代を経験した誰もが身をもって知っている通り、それこそが“青春”というものの正体なのだから。

ところで、1期生の生徒たちは最後に、小浜の海を綺麗にするべく海にアマモの苗を植えていく。これはこの物語のモデルとなった小浜水産高校で実際に行なわれている「アマモマーメイドプロジェクト」のはじまりということだろう。原作でも取り上げられていたように、実際は2004年にダイビング部が始めたことだが、ここでは1期生のメイン生徒たちが主導したように描かれている。原作の通り、このプロジェクトが先々で起きる学校にとっての大きな出来事に好意的な影響を与えるとすれば、これもまた1期生の蒔いた種というわけだ。

（文＝久保田和馬）