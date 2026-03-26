モフモフレンズのルースパウダー新作♡血色感叶う桃肌ピンク登場

かわいさと実力を兼ね備えたコスメを探している方に注目の新作が登場。「モフモフレンズ」コラボシリーズから、『モフモフレンズ桃肌ルースパウダー＜ピンクタイプ＞』が2026年4月27日（月）より発売されます。ほんのり血色感を与えるピンクカラーに、桃の香りや美容成分をプラス。毎日のメイク時間を癒しのひとときへ変えてくれる、見逃せないアイテムです♡

ふんわり桃肌を叶えるピンクパウダー

『モフモフレンズ桃肌ルースパウダー＜ピンクタイプ＞』は、肌になじみやすい自然なピンクカラーが魅力。ほんわかとした血色感を与えながら、透明感まで引き出してくれる優秀パウダーです。

さらに微粒子パールを配合し、光をやわらかく反射して明るい印象の肌へ導きます。

気になる色ムラ、くすみ、毛穴の凹凸もふんわりカバー。厚塗り感なく自然に整えてくれるので、ナチュラルメイク派の方にもぴったりです。

やさしい桃の香りに包まれながら、メイク直しの時間まで心地よく過ごせます♪

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美容成分たっぷりでしっとり続く

見た目のかわいさだけでなく、スキンケア発想なのも嬉しいポイント。白桃リーフエキスをはじめ、14種類の美容成分を贅沢に配合しています（すべて保湿）。

日中の乾燥が気になる季節でも、しっとりなめらかな肌をキープ。メイクしながら保湿ケアできるのは忙しい女性にうれしい魅力です。

※モモ葉エキス、ツボクサ葉エキス、酒粕エキス、コメヌカエキス、4種のビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na）、3種のセラミド（セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP）、2種のヒアルロン酸（加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na）、コラーゲン

紫外線対策もできる優秀仕様

モフモフレンズ桃肌ルースパウダー＜ピンクタイプ＞

価格：1,430円（税込）

SPF30 PA＋＋で、日差しが気になる季節の紫外線対策にも活躍。外出先でのメイク直しにも使いやすく、持ち運びしやすいサイズ感です。さらに4つのフリー処方で、毎日使いやすい設計。

単品使用なら洗顔料で簡単にオフできます。

展開カラー：全1色（ピンクタイプ）

販売場所：全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ

※一部取り扱いのない店舗もございます。

かわいさも肌映えも欲しい日に♡

『モフモフレンズ桃肌ルースパウダー＜ピンクタイプ＞』は、癒し系デザインと実力派機能を両立した注目コスメ。ふんわり桃肌に整えながら、保湿ケアやUV対策まで叶えてくれる頼れる存在です。

ポーチに入れるたび気分が上がる一品なので、毎日のメイクにかわいさをプラスしたい方はぜひチェックしてみてください♡