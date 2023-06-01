NY株式27日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　49072.67（-158.04　-0.32%）
ナスダック　　　24759.54（-77.06　-0.31%）
CME日経平均先物　60080（大証終比：-160　-0.27%）

欧州株式27日GMT15:13
英FT100　 10332.63（-46.45　-0.45%）
独DAX　 24078.78（-50.20　-0.21%）
仏CAC40　 8139.56（-18.26　-0.22%）

米国債利回り
2年債　 　3.799（+0.021）
10年債　 　4.331（+0.030）
30年債　 　4.938（+0.031）
期待インフレ率　 　2.457（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.034（+0.040）
英　国　　4.972（+0.060）
カナダ　　3.493（+0.031）
豪　州　　4.976（0.000）
日　本　　2.464（+0.037）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.18（+2.78　+2.94%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.40（-53.50　-1.13%）

ビットコイン（ドル）
77457.75（-772.60　-0.99%）
（円建・参考値）
1233万5147円（-123037　-0.99%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ