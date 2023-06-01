ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１５８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 49072.67（-158.04 -0.32%）
ナスダック 24759.54（-77.06 -0.31%）
CME日経平均先物 60080（大証終比：-160 -0.27%）
欧州株式27日GMT15:13
英FT100 10332.63（-46.45 -0.45%）
独DAX 24078.78（-50.20 -0.21%）
仏CAC40 8139.56（-18.26 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.799（+0.021）
10年債 4.331（+0.030）
30年債 4.938（+0.031）
期待インフレ率 2.457（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.034（+0.040）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.493（+0.031）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.18（+2.78 +2.94%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.40（-53.50 -1.13%）
ビットコイン（ドル）
77457.75（-772.60 -0.99%）
（円建・参考値）
1233万5147円（-123037 -0.99%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49072.67（-158.04 -0.32%）
ナスダック 24759.54（-77.06 -0.31%）
CME日経平均先物 60080（大証終比：-160 -0.27%）
欧州株式27日GMT15:13
英FT100 10332.63（-46.45 -0.45%）
独DAX 24078.78（-50.20 -0.21%）
仏CAC40 8139.56（-18.26 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.799（+0.021）
10年債 4.331（+0.030）
30年債 4.938（+0.031）
期待インフレ率 2.457（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.034（+0.040）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.493（+0.031）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.18（+2.78 +2.94%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.40（-53.50 -1.13%）
ビットコイン（ドル）
77457.75（-772.60 -0.99%）
（円建・参考値）
1233万5147円（-123037 -0.99%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ