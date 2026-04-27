お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が23日、神奈川・川崎市のスペルノーヴァカワサキで、演歌歌手・田中あいみの新曲記念ライブ「田中とジョージのみんな来てよLIVE！～憲ちゃんもくるよね？～vol.2」にゲスト出演。木梨の相方で昨年4月に食道がんと咽頭がんを公表した石橋貴明について言及した。

田中は22日、木梨がプロデュースし、作詞作曲をタレント・所ジョージが手掛けた第2弾となる新曲「優柔不断 with木梨憲武・所ジョージ」(日本クラウン)を発売。アップテンポの曲調に「BANG BANG BANG」というフレーズで集まった200人のファンを熱狂させた。

また、ライブ開始前には3人による取材対応も行われ、30分ほど遅れて到着した木梨は石橋についても語り、「貴明が治り次第デカいところで（ライブを）やる。まだ何の展開もない。治ったらスタンバイに入るんじゃないんでしょうか。後藤次利さん（音楽プロデューサー）と貴明でやりますんで。僕には知らせてくれない。GO待ちです」と同コンビ再始動の可能性に触れた。

石橋の体調については、「体調は、みんなに伝わるのが遅いくらい。みんなと同じくらいです」と明かし、マイケル・ジャクソンの人形を買ったという木梨は「MCハマーの人形も見つけたので、貴明に1個買いました」と、相方を思いやる一幕が見られた。

ライブでは、同コンビが1992年に発売した「ガラガラヘビがやってくる」やフジテレビ系バラエティー番組「とんねるずのみなさんのおかげでした」の番組内で結成された音楽ユニット・野猿の「叫び」(1998年発売)、同番組発案の企画から誕生した3人組音楽ユニット・矢島美容室の「ニホンノミカタ―ネバダカラキマシタ―」(2008年発売)も披露され、会場を沸かせた。

今年1月、木梨が自身のインスタグラムを更新し、石橋から「来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！」との連絡があったことを報告。石橋がライブ実現に向けて意欲的であることを明かし、「オっトっトっトっ！！武道館からの・・・ラスト？ライブだ～！！いつだ！どこだ、それはオイオイ～～！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！体調いいな！？ナオッタゼ～！！」と歓喜。さらに、「・・・今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？」（どちらも原文ママ）などとつづり、手書きのメモや同コンビのライブ写真とともに石橋とのツーショットを添えていた。

お笑いからアーティストまで幅広い活躍

かつて、一世を風靡（ふうび）しお笑い界をけん引した同コンビ。マルチな才能は国内に留まらず、アーティストとして海外でも活躍の場を広げた。2024年11月には29年ぶりの復活ライブが2日間にわたり東京・日本武道館で開催された。「とんねるず THE LIVE」のチケットは即日完売し、1万8000人を動員する大盛況で幕を閉じた。

同月のニュースサイト「Smart FLASH」(光文社)によると、「石橋は当初、このライブをもって、とんねるずの解散を考えていた」と伝えている。記事によれば、石橋は2日目のライブで、「約1年前、今回のライブを、とんねるずの卒業式として開催することを決めました。そう思っていましたが……昨日と今日、ライブをやって、そんなふうに考える必要はまだないのかなって思い出して……まだ卒業できそうもありません」と語り、同年12月に放送されたABEMA TV「石橋貴明 THE強運マスターズ2024 第1夜」の番組内でも改めて音楽活動継続を宣言していたという。

だが、昨年9月のニュースサイト「女性セブンプラス」(小学館)では、痩せ細った石橋の写真が公開され、ファンのみならず業界に衝撃を走らせた。ファンも動揺する中、石橋について近況を報告した木梨の知らせは大きな反響を呼んだ。

復活ライブを心待ちにする熱い声はネット上に広がり、闘病する石橋の励みになっていることだろう。長年、不仲説が付きまとっていた同コンビだけに復活が楽しみでならない。