岩手県大槌町の山林火災は6日目となり、現地にはようやく雨が降りました。大槌町で取材している岩粼陽フィールドキャスターがお伝えします。

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大槌町の一帯を見渡せる高台に来ています。

奥の方にある山で、先週は炎が広がっているのが確認できました。現在は、炎はほとんど確認できないんですが、山の上の方、オレンジの光が少し点滅していることが確認できます。炎とは確認できませんが、先ほどから確認はできています。

また、町一帯をみてみましても、赤いランプが点滅していまして、消防車両が町の中を行き交う姿というのが確認できました。

27日夕方ごろから、この辺りを取材しているのですが、場所によっては強い煙のにおいを感じる場所もありました。

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――現地では27日にようやく雨が降ったということで、どんな影響があったでしょうか。

近隣の方にお話をうかがうと、雨が降って良かった、もっと降ってほしいという声もありましたが、一方で、まだまだこれで収まるようには思えないという不安の声もありました。

大槌町では28日は夕方ごろから夜にかけて、27日よりも長い時間雨が降ることが予想されていて、これが消火につながることが期待されています。

――まだ煙がでているということなので、近くにお住まいの皆さん不安がつづきますよね。

この周辺では東日本大震災以降に建てられた建物も非常に多く、そちらに被害がでないのかという話も心配されていました。