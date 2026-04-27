バイエルンがPSG戦に向けた遠征メンバー発表！…ケインやノイアーに伊藤洋輝もメンバー入り
バイエルンは27日、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けた遠征メンバーを発表した。
ヴァンサン・コンパニ体制2年目の今シーズンはすでにブンデスリーガ連覇を決め、DFBポカールでも決勝進出を果たし、シーズン3冠の権利を有するバイエルン。CLではリーグフェーズを2位で終えると、ラウンド16でアタランタを2戦合計10−2、準々決勝でレアル・マドリードを2戦合計6−4で下した。
そして、ファイナル進出を懸けた準決勝では前大会王者であるPSGという難敵と対戦する。
アウェイ開催となる重要な初戦に向け、ドイツ王者は20名の遠征メンバーを発表した。
GKマヌエル・ノイアーを始めFWハリー・ケインやMFジョシュア・キミッヒ、DFダヨ・ウパメカノ、MFミカエル・オリーズといった主力に加え、DF伊藤洋輝も順当にメンバー入り。また、若手のDFデニズ・オフリ、DFフィリップ・パヴィッチの2選手も招集となった。
その一方、MFレナート・カール、MFトム・ビショーフ、DFラファエル・ゲレイロ、FWセルジュ・ニャブリといったメンバーが負傷でメンバー外となっている。
PSGとバイエルンが激突するCLノックアウトフェーズ準決勝のファーストレグは、日本時間29日の午前4時にキックオフされる。
ヴァンサン・コンパニ体制2年目の今シーズンはすでにブンデスリーガ連覇を決め、DFBポカールでも決勝進出を果たし、シーズン3冠の権利を有するバイエルン。CLではリーグフェーズを2位で終えると、ラウンド16でアタランタを2戦合計10−2、準々決勝でレアル・マドリードを2戦合計6−4で下した。
アウェイ開催となる重要な初戦に向け、ドイツ王者は20名の遠征メンバーを発表した。
GKマヌエル・ノイアーを始めFWハリー・ケインやMFジョシュア・キミッヒ、DFダヨ・ウパメカノ、MFミカエル・オリーズといった主力に加え、DF伊藤洋輝も順当にメンバー入り。また、若手のDFデニズ・オフリ、DFフィリップ・パヴィッチの2選手も招集となった。
その一方、MFレナート・カール、MFトム・ビショーフ、DFラファエル・ゲレイロ、FWセルジュ・ニャブリといったメンバーが負傷でメンバー外となっている。
PSGとバイエルンが激突するCLノックアウトフェーズ準決勝のファーストレグは、日本時間29日の午前4時にキックオフされる。
【投稿】PSGとの初戦へバイエルン招集メンバー
⭐️ 𝑨𝒖𝒇 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔! 🔴⚪️— FC Bayern München (@FCBayern) April 27, 2026
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