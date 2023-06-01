【1/24 ISD12EX-1 FD3S RX－7 マツダスピードA－spec 高橋啓介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)】 4月28日 出荷開始 価格：3,960円

フジミ模型は、プラモデル「1/24 ISD12EX-1 FD3S RX－7 マツダスピードA－spec 高橋啓介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」の出荷を4月28日に開始する。価格は3,960円。

本製品は、「頭文字D」に登場する高橋啓介仕様の「FD3S RX－7Aspec」をモチーフにしたプラモデルに、キャラクターイラストを高精細に印刷したアクリルスタンドが付属する特別仕様版。台座ははめ込み式で、サイズは高さ68mm。

デカールにはロゴマーク、ナンバープレートなどを収録し、フロントスポイラー、リアウイングはマツダスピード製をベースにしたコミック仕様となっている。メッキ加工を施したマツダスピードMS-02ホイールが同梱する。

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