　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円安の6万130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては407.36円安。出来高は4375枚となっている。

　TOPIX先物期近は3726.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.78ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60130　　　　　-110　　　　4375
日経225mini 　　　　　　 60125　　　　　-115　　　110008
TOPIX先物 　　　　　　　3726.5　　　　　-5.5　　　 10799
JPX日経400先物　　　　　 34025　　　　　 -25　　　　 170
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　+3　　　　 498
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース