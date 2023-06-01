日経225先物：28日0時＝110円安、6万130円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円安の6万130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては407.36円安。出来高は4375枚となっている。
TOPIX先物期近は3726.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.78ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60130 -110 4375
日経225mini 60125 -115 110008
TOPIX先物 3726.5 -5.5 10799
JPX日経400先物 34025 -25 170
グロース指数先物 745 +3 498
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3726.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.78ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60130 -110 4375
日経225mini 60125 -115 110008
TOPIX先物 3726.5 -5.5 10799
JPX日経400先物 34025 -25 170
グロース指数先物 745 +3 498
東証REIT指数先物 売買不成立
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