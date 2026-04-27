米格安航空会社が「団体」組んで政府に数十億ドル規模の支援要求―中国メディア

中東での戦闘拡大のために原油価格が高騰し、航空会社の運営コストが増えつつあります。米国では多くの格安航空会社が「団体」を組んで、連邦政府に数十億ドルの支援を求めています。

匿名を条件にした情報提供者によれば、フロンティア航空やアレジアント航空などの多くの格安航空会社が「団体」を組んで連邦政府に計25億ドルの支援を要求しているとのことです。

これらの企業は見返りとして、連邦政府に株式に転換可能な新株予約権（ワラント）を提供する考えです。航空会社側は今年のジェット燃料支出についての最新のコスト予測に基づき、25億ドルという必要額を算出したとのことです。

業界関係者は、格安航空会社は独特な低コストの運営モデルのために、航空燃料価格が大きく変動した場合、財務状況はさらに脆弱（ぜいじゃく）になると見ています。政府が機を逸せずに救済に乗り出さねば、米航空市場では新たな「破産ラッシュ」が発生する可能性があり、ひいては支線航空における競争環境や旅客の低価格による移動の選択肢に影響が出る恐れがあるとのことです。（提供/CGTN Japanese）