日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。そのなかで、阿部監督は昨季と比べて感じるチームの変化について『切り替え力』という言葉で表現しました。

阿部「切り替えが昨年よりは断然いいかなって思いますし、僕もミーティングでなるべく『昨日は昨日』と、『今日は今日』と、とにかく今日勝つためだけに集中しようと。『明日、明後日のことは考えない、とにかく今日勝つためだけに全集中しよう』っていうことを言っているんですけど、みんなしてくれているなと感じます。その日1日悔い残さずやってほしいということも思っています」

それを受けて高橋さんは、現時点でのチームの状況を踏まえ、今後の目標を聞きます。

阿部「もちろん貯金があれば嬉しいですし、一つでも多く貯金すること。それはもう日々の積み重ねなので、多くは求めないほうがいいと思うんですけど。リチャードとか(吉川)尚輝とかも帰ってくるんで、とにかく悩ませてくれればいいかなっていう。内野も外野ももっとよい競争をして、こちらがどうしようかって考えるようになってくれれば嬉しいですね」

高橋「山粼、戸郷、尚輝、甲斐、リチャード、怪我や不振で出てない選手も多いですけど、1か月後に絶対出てきて欲しい」

阿部「とにかく、そういう怪我している人が戻ってきた時にどうなるのか。期待感しかないですね。みんなチャンスを与えると思いますので、そこで頑張ってほしいなというのがありますね」

2年ぶりのセ・リーグ優勝を目指す巨人。チームの主力の復帰とともに、強さを増した姿で勝ち星をどれだけ積み重ねることができるか注目です。